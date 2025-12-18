Cae una banda que proporcionó 134 empadronamientos falsos en viviendas del Maresme

A principios de septiembre, los Mossos d'Esquadra recibieron la denuncia de varios propietarios de viviendas de localidades del Maresme en los que se sospechaba que sus pisos se habían empadronado varias personas de forma irregular, ya que habían recibido cartas del CatSalut a nombre de gente que no residía en el domicilio. Los agentes empezaron a investigar y detectaron que no era un caso aislado, sino que se trataba de un entramado criminal dedicado a empadronar a personas de forma ilegal en estas viviendas.

En una operación el pasado 15 de diciembre los agentes detuvieron a 10 acusados de los delitos de falsedad documental, usurpación de identidad, estafa, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra los derechos de los trabajadores, contra la Seguridad Social y pertenencia a grupo criminal.

Presuntamente, la banda seleccionaba un inmueble y averiguaban quién era el propietario haciendo la consulta en el registro de propiedad de la zona. Una vez tenían este dato, falsificaban un contrato de alquiler utilizando los datos de una agencia inmobiliaria real que nada tenía que ver con la trama. Como arrendador ponían los datos del propietario de la vivienda que habían obtenido de forma fraudulenta, ya que los propietarios no tenían conocimiento, y como arrendatario constaba una de las personas de la trama.

El falso arrendatario, ya con el contrato de alquiler falsificado, se dirigía al ayuntamiento para solicitar el empadronamiento para, días después, empadronar a otras personas que se encontraban en el estado en situación irregular. En la investigación se ha detectado que en un domicilio había 19 personas empadronadas, y en otro, 15. Según los Mossos los sospechosos obtenían lucro con el empadronamiento de estas personas, ya que les cobraban entre 450 y 800 euros por persona. El beneficio de la trama investigada asciende a unos 100.000 euros.

Por otro lado, los empadronados, principalmente originarias de la región del sur de Asia, una vez empadronadas podían obtener el acceso a determinados trámites como la solicitud de la tarjeta sanitaria y otras gestiones de carácter administrativo. En este sentido, los Mossos acusan a los investigados de un delito contra la Seguridad Social. Los agentes tienen acreditado que habrían falsificado contratos de 20 inmuebles de Montgat, Tiana, Vilassar de Mar, El Masnou, Premià de Mar, Teià y otro en Castelldefels, afectando a un total de 134 personas que tienen la doble condición de víctimas y autoras de un ilícito penal.

Hay 29 propietarios víctimas de esta actuación fraudulenta, ya que se hizo un uso fraudulento de su identidad para realizar contratos de alquiler falsos. Los Mossos detuvieron a los 10 sospechosos en Santa Coloma de Gramenet (1), Parets del Vallès (1), Gavà (1) y Barcelona (7). Pasaron a disposición judicial en el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Mataró el 17 de diciembre. La investigación sigue abierta y no se descartan más arrestos