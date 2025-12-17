Revientan 15 trasteros y lo intentan en 12 más en Girona

Los ladrones de trasteros han vuelto a actuar en la ciudad de Girona, esta vez en el barrio de Domeny. En una sola noche, del miércoles 10 al jueves 11 de diciembre, reventaron una quincena de trasteros e intentaron acceder a doce más en dos edificios de esta zona del oeste de la ciudad. No es la primera vez que se producen robos de este tipo, y los vecinos reclaman una mayor presencia policial. Los Mossos d’Esquadra tienen abierta una investigación para identificar y localizar a los autores de los hechos, y desde la comisaría de Girona ya han recogido por el momento dos denuncias, pero cuando se desplazaron al lugar comprobaron que había 15 con daños y en los que habían entrado, confirman desde el cuerpo policial.

Para acceder a los trasteros de la calle Font de la Teula, los ladrones forzaron la puerta que da al aparcamiento subterráneo compartido por dos escaleras. Una vez dentro, reventaron los candados de 15 de los 30 trasteros y se llevaron bicicletas, herramientas y otros objetos como regalos de Navidad que los vecinos habían guardado en estos espacios que consideraban seguros. También dañaron algún vehículo, como una furgoneta. Una vecina, que iba a trabajar a primera hora de la mañana, alertó al resto de vecinos al encontrar la puerta medio abierta.

Los vecinos recuerdan que ya han sufrido robos similares, como en las Fires de Girona, cuando robaron en la mitad de los trasteros. Ahora prevén instalar más medidas de seguridad, como cámaras, un gasto que deberán asumir ellos mismos. La policía científica de los Mossos d’Esquadra inspeccionó el aparcamiento el jueves, recogiendo muestras y vestigios, y la Unidad de Investigación de la comisaría de Girona se ha hecho cargo del caso.

Diez veces

Además, esa misma noche los ladrones actuaron en otro bloque de la calle Roberto Bolaño, donde los vecinos denuncian que es la décima vez que sufren robos. Tras varios incidentes, reforzaron la seguridad con vallas, vigilancia estival y cámaras de videovigilancia. Los ladrones intentaron desconectar la señal de las cámaras, pero no lo consiguieron; en las imágenes se ve cómo las arrancan, caen al suelo pero siguen funcionando, lo que podría ayudar a la policía a identificarlos, indican los vecinos.

En este aparcamiento, lograron forzar la puerta de una docena de trasteros más, pero sin llevarse nada. Los vecinos recuerdan que han tenido que costear diversas medidas de seguridad a causa de los robos repetidos, y que ahora deberán reparar doce cerraduras y dos puertas forzadas.

Los afectados reclaman más vigilancia y patrullas policiales en el barrio. Recuerdan que la zona tiene poca iluminación, que cada vez hay más edificaciones y que los “delitos van en aumento”, lo que les hace sentirse inseguros, especialmente por la noche, cuando suelen producirse los robos.

Se acerca la Navidad

Según recuerdan los cuerpos policiales por estas fechas, el aumento de robos en trasteros durante los meses de noviembre y diciembre, lamentablemente, no es extraño, ya que los ladrones aprovechan la proximidad de las fiestas de Navidad y Reyes. Durante estas fechas, muchas familias guardan regalos y objetos de valor en los trasteros e incluso dentro de los vehículos aparcados en el parking, lo que los convierte en un objetivo para estos grupos delictivos. Ante estos hechos, recuerdan que es necesario contar con medidas de seguridad en los trasteros o, en su defecto, no dejar en ellos objetos de alto valor.