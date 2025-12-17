Pillada una conductora circulando en un Mini Cooper a 180 km/h en un tramo limitado a 80

Una joven conductora, de 21 años y residente en Mallorca, fue sorprendida circulando en un Mini Cooper hacia Alcúdia a 180 kilómetros por hora en un tramo limitado a 80. Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil la han investigado como presunta autora de un delito contra la seguridad vial.

Los hechos ocurrieron el pasado martes 9 de diciembre en la Ma-13, la carretera hacia Alcúdia. A la altura del kilómetro 39,400, un coche deportivo fue sorprendido circulando a 180 kilómetros por hora en un tramo con el máximo permitido limitado a 80 kilómetros por hora.

Según el artículo 379.1 del Código Penal, este hecho le puede acarrear entre tres y seis meses de cárcel, una multa de medio a un año y trabajos en beneficio de la comunidad de 30 a 90 días.También le puede suponer la retirada del carnet de conducir de uno a cuatro años.

Principal causa de siniestralidad

A raíz del caso de esta conductora, la Guardia Civil recuerda que este tipo de conductas pone en un grave peligro no solo al infractor, sino al resto de los usuarios de la vía. También subraya la importancia de limitar los límites de velocidad establecidos, ya que la velocidad excesiva es una de las principales causas de la siniestralidad en carretera.