Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
LluviasSiratTrumpVeto a los cochesBarçaBarcelonaTransporte públicoAitana BonmatíLotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

En Tetuán

Muere una mujer apuñalada en una vivienda de Madrid

La víctima se encontraba "prácticamente exsanguinada" a la llegada de los servicios de emergencias, que solo han podido certificar su muerte

Policía y personal de Emergencias, en el lugar de los hechos.

Policía y personal de Emergencias, en el lugar de los hechos. / EP

EP

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una mujer de 49 años ha muerto en la madrugada de este miércoles en Madrid por múltiples heridas de arma blanca en el cuello y la espalda, según ha confirmado SAMUR - Protección Civil e informado Emergencias Madrid.

El suceso ha tenido lugar sobre las 00:45 horas en una vivienda del número 267 de la calle Bravo Murillo, en el barrio de Tetuán. Por el momento, la Policía Nacional está investigando lo ocurrido, con la colaboración de la Policía Municipal.

El supervisor de guardia de Samur-PC, Emilio Benito, ha explicado que a la llegada de la Policía, la primera en personarse, la víctima "se encontraba ya en parada cardiorrespiratoria", tras lo que los agentes han iniciado maniobras de reanimación. Con todo, estaba "prácticamente exsanguinada", según ha indicado, y, tras media hora de intentos, el servicio ha certificado su muerte.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuentran un bolso con 60 décimos de la Lotería de Navidad en un banco de Barcelona y localizan a la propietaria en Cantabria
  2. La Fiscalía de Barcelona urge a los notarios a avisarle de casos de abuso económico a personas mayores
  3. La generación Z rompe las reglas de las cenas de empresa de Navidad: 'Prefiero que la fiesta sea diurna y con menos alcohol
  4. La gripe y los resfriados agravan las complicaciones en pacientes con dificultades para tragar
  5. La DGT da un paso más: llega la nueva baliza V27 y estas son sus diferencias con la V16
  6. Borrasca Emilia, en directo: Última hora del tiempo y los avisos en Catalunya
  7. Joan Roig dimite como alcalde de Alcanar en 'Salvados': 'Nos viene algo muy grave, muy grave
  8. Elisabet, madre de gemelos con altas capacidades: 'La dificultad no es la académica, es la social

Muere una mujer apuñalada en una vivienda de Madrid

El caso de Juana Canal, próxima entrega de 'En Paradero Desconocido', el pódcast de desaparecidos de Prensa Ibérica

Detenido un hombre de 25 años por la muerte de otro de 67 años en Toledo

Detenido un hombre de 25 años por la muerte de otro de 67 años en Toledo

Tsunami machista: de 5 mujeres asesinadas en 8 días al escándalo del #Metoo socialista

Tsunami machista: de 5 mujeres asesinadas en 8 días al escándalo del #Metoo socialista

Una placa con faltas de ortografía obliga a retirar temporalmente el homenaje a Ignacio Echeverría, el 'héroe del monopatín'

Una placa con faltas de ortografía obliga a retirar temporalmente el homenaje a Ignacio Echeverría, el 'héroe del monopatín'

Un pariente del presunto asesino machista de Valencia, a la sobrina de la víctima: "La siguiente vas a ser tú"

Ocho años de internamiento en un centro de menores y cinco de libertad vigilada para los dos asesinos confesos de Cloe

Detenido en Sevilla un hombre por la muerte a puñaladas de una mujer el pasado domingo

Detenido en Sevilla un hombre por la muerte a puñaladas de una mujer el pasado domingo