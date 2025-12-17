Dos detenidos en Reus por falsos avisos al 112 y lanzar huevos o petardos a los Mossos

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado lunes a un hombre de 19 años y a un menor por hacer llamadas falsas al teléfono de emergencia 112 y recibir a las patrullas policiales lanzando objetos. Los sospechosos están acusados de los delitos de desórdenes públicos y atentado a la autoridad. Además de los dos detenidos en Reus hay una mujer de 20 años investigada por los mismos delitos.

Entre el 7 de septiembre y el 20 de octubre pasados el teléfono de emergencias 112 recibió unas 15 llamadas solicitando presencia policial en el barrio Gaudí de Reus. En todos los casos se activaron de forma urgente varias dotaciones policiales que, al llegar al sitio, fueron recibidas con el lanzamiento de petardos, piedras, huevos y otros objetos contundentes.

Seguidamente, los agentes comprobaban que los hechos por los que les habían alertado eran falsos. Los reiterados avisos telefónicos comunicaban desde falsas agresiones y peleas hasta incendios, ocupaciones, personas que causaban inseguridad en el barrio o incluso un caso de violencia machista.

Desde un mismo número de teléfono se hicieron 9 llamadas y el resto desde otros dos. Todas de noche o de madrugada. Por estos avisos, los agentes iban desde diversos puntos de Reus, aunque fuesen alejados, pero sin encontrar ningún tipo de incidente. Sin embargo, al llegar las patrullas policiales eran recibidas con lanzamiento de objetos.

Por ejemplo, el pasado 8 de octubre al desplazarse a la avenida Barcelona por un supuesto intento de ocupación de una vivienda los recibieron con media docena de huevos. Al día siguiente, en un aviso a las 4 de la madrugada por un incendio de contenedores en la plaza Sagrada Familia, lanzaron piedras contra un coche de la Guardia Urbana

El 18 de octubre, también sobre las 04.00 horas de la madrugada, a raíz de una alerta por un posible caso de violencia machista en el interior de un vehículo estacionado en la avenida Barcelona. Al llegar los Mossos al lugar, tuvieron que recular rápidamente a raíz del impacto de un potente petardo y otros objetos contundentes contra el cristal del parabrisas del vehículo. Esa misma madrugada, los responsables de las falsas alertas realizaron dos llamadas de dos números distintos en sólo diez minutos de diferencia. El segundo aviso, hacía referencia a un nuevo incendio de contenedores en ese barrio que no existió.

Ante esta situación los Mossos investigaron para identificar a los autores de las falsas llamadas contando con el antecedente de un primer aviso del 14 de mayo. Los agentes se desplazaron a la avenida Barcelona por una supuesta pelea multitudinaria y recibieron el lanzamiento de varios objetos contundentes. Se da la circunstancia de que el pasado mes de febrero, efectivos de Mossos y Guardia Urbana, vivieron dos episodios previos en los que unos desconocidos tiraron objetos desde una azotea.

Los agentes pudieron identificar a los sospechosos y los detuvieron el pasado lunes, aunque no se descartan más arrestos. Los acusados acumulan más de media docena de antecedentes por delitos patrimoniales. Quedaron en libertad con la obligación de comparecer en el juzgado cuando sean requeridos.