Amplio dispositivo policial para buscar a un padre que no devolvió a la madre a su hija de cinco años en El Prat de Llobregat

Los Mossos d'Esquadra buscan a Facundo Nahuel D.S., de 36 años, y a su hija Gina, de 5 años, desde el pasado fin de semana. La policía sospecha que el hombre cometió un delito de sustracción parental por no cumplir con el régimen de visitas impuesto por el juzgado y no devolver a la menor a la madre el pasado sábado por la tarde cuando estaba que lo hiciera previsto en El Prat de Llobregat.

Desde la denuncia por desaparición que interpuso la progenitora al ver que el sospechoso no se presentó con la menor, los agentes de la policía catalana han desplegado un amplio dispositivo para vigilar puertos, aeropuertos, estaciones de autobuses y los pasos fronterizos. De esta forma, tratan de detectar la presencia del sospechoso, de origen argentino, y la menor para detenerlos. Además, han contactado con el entorno de Facundo para saber si se ha escondido con amigos o familiares en varias localidades de España o en Italia.

Los investigadores también han detectado Facundo ha sacado dinero de cuentas bancarias y ha vendido algunas posesiones, como un coche y varios objetos, por lo que sospechan de que podría haber planeado esta fuga desde hacía tiempo. En este sentido, Facundo tiene pendiente un juicio por un delito de malos tratos psicológicos a su expareja que se debe celebrar el próximo febrero.

Estaban separados desde hace más de un año, según El País, que ha conversado con la madre de la menor. La mujer remarca que Facundo tiene el móvil apagado desde el sábado, por lo que pide ayuda para encontrar a Gina. Además, ha señalado que en este tiempo siempre ha cumplido con el régimen de visitas interpuesto con el juzgado de estar con la niña un fin de semana cada 15 días y después devolverla a un punto de encuentro. Este sábado no acudió a la cita y eso encendió las alarmas de la madre.

Desde el pasado 15 de diciembre, las entidades SOS Desaparecidos y NISDE - Asociación Niños Sin Derechos han colgado una foto del padre y de la menor en sus redes sociales y ha pedido ayuda ciudadana para encontrarlos. Señalan que el hombre mide 1,88 centímetros de altura, pelo corto, tiene ojos verdes así como un tatuaje en su mano con el nombre de su hija mientras que Gina tiene el pelo rubio rizado y mide 1,05 centímetros de altura.

Estas dos entidadades reclaman ayuda para localizarlos y lo consideran una "sustracción parental". También instan a informar a la policía ante cualquier evidencia y evitar la difusión de rumores o datos no contrastados que puedan entorpecer la búsqueda.