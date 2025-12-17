Sucesos
Abandonan a un bebé de pocos días en un portal de Sevilla
Los vecinos de la barriada de Madre de Dios fueron los que avisaron a la Policía Nacional cuando encontraron al bebé
Ana Ramos Caravaca
Una vecina de Madre de Dios encontró este lunes a un bebé, de pocos días de edad, abandonado en un portal. Según ha avanzado Diario de Sevilla y ha confirmado El Correo de Andalucía, fue la Policía Nacional quien acudió al lugar e investiga el hallazgo, intentando dar con los progenitores del pequeño.
Al parecer, la vecina que lo encontró lo llevó de inmediato a una farmacia para comprarle comida y pañales, ya que el pequeño, relata el Diario, estaba desnudo cuando lo encontraron. La Policía ha confirmado que acudieron al aviso de la vecina, aunque no han ampliado más información sobre el estado del bebé y si ya se ha dado con el paradero de sus progenitores.
En estos momentos, el caso se está investigando y el menor ya está siendo atendido en un entorno favorable.
- Encuentran un bolso con 60 décimos de la Lotería de Navidad en un banco de Barcelona y localizan a la propietaria en Cantabria
- La Fiscalía de Barcelona urge a los notarios a avisarle de casos de abuso económico a personas mayores
- La DGT da un paso más: llega la nueva baliza V27 y estas son sus diferencias con la V16
- Una tormenta estática descarga con fuerza sobre Barcelona y Badalona, dejando hasta 100 litros por metro cuadrado en cuestión de horas
- La generación Z rompe las reglas de las cenas de empresa de Navidad: 'Prefiero que la fiesta sea diurna y con menos alcohol
- Los conservacionistas exigen por escrito al Govern que catalogue al lobo 'en peligro de extinción
- Joan Roig dimite como alcalde de Alcanar en 'Salvados': 'Nos viene algo muy grave, muy grave
- Todo lo que debes saber sobre la variante K de la gripe: ¿Por qué hay tantos casos? ¿Hace falta vacunarse?