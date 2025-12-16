Una placa con faltas de ortografía obliga a retirar temporalmente el homenaje a Ignacio Echeverría, el 'héroe del monopatín'

La placa del 'skatepark' de Las Vegas que el Ayuntamiento de la localidad asturiana de Corvera colocó hace días para homenajear al "héroe del monopatín de los atentados de Londres de 2017, Ignacio Echeverría, ha tenido que ser retirada.

¿La razón? El escrito de la placa contenía varias faltas de ortografía como, por ejemplo "protejer" y varias palabras sin tilde. "Fue un error de imprenta, el escrito que mandamos a la imprenta desde el Ayuntamiento era correcto, sin embargo contenía errores", señaló el concejal de Obras, Jorge Suárez, que avanzó que la placa, "con todas las correciones hechas" lucirá en los próximos días.

Algunas de las tildes que quedaron sin colocar fueron, por ejemplo, la del apellido del homenajeado y otra la de "valentía". Echeverría se enfrentó a un terrorista durante el atentado de Londres el 3 de junio de 2017 y, tras conseguir salvar a algunas personas, le costó su vida.

'Skatepark' Ignacio Echevarría

Hace apenas unos días, el Ayuntamiento de Corvera quiso darle el nombre del fallecido a su instalación deportiva, descubriendo la placa en cuestión en presencia de su hermano Joaquín y de miembros de la corporación municipal, con el alcalde, Iván Fernández, a la cabeza, entre otros. Ese cambio de denominación fue aprobado por el Pleno por unanimidad el pasado mes junio.

El descubrimiento de la nueva placa del skatepark, ayer, en Las Vegas con Iván Fernández y Joaquín Echeverría en primer término. / A. C.

"Ningún gesto puede reparar el dolor de la familia, pero sí contribuir a honrar su memoria y recordar su ejemplo de manera permanente, y con este pequeño acto queremos, desde Corvera, acordarnos de Ignacio, de su figura como persona y como ejemplo", indicó el Alcalde de Corvera, que añadió: "Ignacio optó, en un ejercicio de heroicidad, intervenir para defender a viandantes que estaban totalmente desprevenidas ante esos ataques terroristas. Y lo hizo cuando seguramente muchos hubiéramos salido huyendo y corriendo, él optó por esa reacción, con el fatal desenlace de su propio asesinato", ha explicado el alcalde.