Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rob ReinerPedro SánchezBorrasca EmiliaElecciones ChileJoan RoigElecciones ExtremaduraTiroteo Bondi BeachLa MaratóMóstolesLotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

Investigación

Matan a puñaladas a una mujer de 44 años en su casa de Sevilla

Desde la Guardia Civil apuntan que "no se descarta ninguna hipótesis" sobre este crimen, aunque fuentes consultadas señalan que "no se trataría de un nuevo caso de violencia de género"

Un agente de la Guardia Civil, en una imagen de archivo.

Un agente de la Guardia Civil, en una imagen de archivo. / EP

Carlos Doncel

Sevilla
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una mujer ha muerto tras recibir varias puñaladas en su propio domicilio en la localidad sevillana de La Algaba. Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo a las 16:50, cuando el Servicio de Emergencias 112 recibió un aviso de un testigo que alertaba de "una persona herida por arma blanca" en la calle Buganvilla, tal como informan desde este organismo. Una vez personadas las autoridades en el domicilio, certificaron el fallecimiento de la víctima, de 44 años de edad.

Hasta el lugar de los hechos se trasladaron también efectivos del equipo de Homicidios y Laboratorio de la Guardia Civil, además de la Policía Local de La Algaba y sanitarios. En estos momentos, los agentes de la Benemérita se encuentran investigando lo sucedido "sin descartar ninguna hipótesis", según señalan desde el Instituto Armando. Sin embargo, fuentes consultadas por El Correo de Andalucía señalan que todo apunta a que "no se trataría de un nuevo caso de violencia de género".

La primera alerta la dio un testigo de los hechos, que llamó al Servicio de Emergencias 112 para avisar de la presencia de "una mujer herida en una casa de la calle Buganvilla". Cuando se personaron las autoridades en el lugar indicado, comprobaron que la víctima, de 44 años y nacionalidad española, había perdido la vida de manera violenta. Queda por esclarecer ahora las causas concretas que rodean a este homicidio, del que por el momento no ha trascendido ninguna detención relacionada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuentran un bolso con 60 décimos de la Lotería de Navidad en un banco de Barcelona y localizan a la propietaria en Cantabria
  2. Borrasca Emilia, en directo: Última hora del tiempo y la alerta roja en Valencia
  3. La gripe y los resfriados agravan las complicaciones en pacientes con dificultades para tragar
  4. Llega la borrasca Bram: estas son las zonas de Catalunya más afectadas
  5. La generación Z rompe las reglas de las cenas de empresa de Navidad: 'Prefiero que la fiesta sea diurna y con menos alcohol
  6. La Navidad llegará con lluvias, nevadas y mucho frío a Catalunya: estas son las previsiones para las próximas semanas
  7. Elisabet, madre de gemelos con altas capacidades: 'La dificultad no es la académica, es la social
  8. Un herido por arma de fuego en el barrio de Sant Andreu de Barcelona

Matan a puñaladas a una mujer de 44 años en su casa de Sevilla

Matan a puñaladas a una mujer de 44 años en su casa de Sevilla

La Fiscalía de Barcelona urge a los notarios a avisarle de casos de estafa a personas mayores

La Fiscalía de Barcelona urge a los notarios a avisarle de casos de estafa a personas mayores

El infierno de una mujer en Sevilla: era obligada por su marido a prostituirse para pagar sus deudas y sus drogas

El infierno de una mujer en Sevilla: era obligada por su marido a prostituirse para pagar sus deudas y sus drogas

Así atrapó la Guardia Civil al ojeador de fútbol detenido en Canarias por pederastia: 61 víctimas, 2.000 chats analizados y un año de investigación

Así atrapó la Guardia Civil al ojeador de fútbol detenido en Canarias por pederastia: 61 víctimas, 2.000 chats analizados y un año de investigación

Así actuaba el falso ojeador de fútbol que abusó de 61 menores en Canarias

Así actuaba el falso ojeador de fútbol que abusó de 61 menores en Canarias

Un vigilante de un hospital en A Coruña pierde parte de la oreja por un mordisco de un paciente

Un vigilante de un hospital en A Coruña pierde parte de la oreja por un mordisco de un paciente

Jaime Gayá, jefe del Servicio de Vigilancia Aduanera en Galicia: "Los clanes gallegos de la droga ya no mandan: son subcontratistas"

El detenido por homicidio en A Coruña asestó varias puñaladas a su víctima

El detenido por homicidio en A Coruña asestó varias puñaladas a su víctima