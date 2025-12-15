Ya en libertad
Detenidos nueve jóvenes, siete de ellos menores, por dos peleas multitudinarias en Mollerussa
Los Mossos d’Esquadra han detenido a nueve jóvenes, siete de ellos menores de edad y los otros dos de 18 y 20 años, por su implicación en dos peleas tumultuarias ocurridas los días 11 y 12 de noviembre en el andén y en el exterior de la estación de trenes de Mollerussa. Durante las primeras semanas de investigación, la policía identificó a 28 personas relacionadas con los hechos. Finalmente, entre el 4 y el 11 de diciembre se detuvo en Mollerussa, Tàrrega y Cervera a los nueve jóvenes implicados directamente en las peleas, dos de los cuales habrían exhibido un bate de béisbol de aluminio y una navaja. En paralelo, los Mossos también han arrestado a dos hombres, de 18 y 21 años, por sustraer un bolso de mano y una mochila aprovechando las carreras y el desconcierto.
En un comunicado, la policía señala que las peleas ocasionaron "un importante eco mediático y la correspondiente alarma social" y que el dispositivo policial que se montó para prevenir nuevos conflictos en la zona permitió erradicarlas. Las peleas se habrían producido por un conflicto personal entre dos de los menores, de Mollerussa y Tàrrega, y los demás implicados se añadieron posteriormente.
Los nueve detenidos por el delito de pelea tumultuaria quedaron en libertad el mismo día de su detención tras declarar en comisaría, con la obligatoriedad de presentarse ante el juzgado de Lleida que instruye el caso y ante la Fiscalía de Menores. Por su parte, los dos arrestados por hurto pasaron a disposición judicial al día siguiente de ser detenidos, el 11 y el 15 de noviembre, respectivamente.
