La profesora de una menor supuestamente abusada por su padre: "La niña me dijo que tenía miedo de tener un bebé que sería a la vez hijo y hermano suyo"

La causa que este jueves se juzgó en la Audiencia Provincial de Castellón comenzó a tomar forma cuando una profesora de instituto dio la voz de alarma. Ocurrió en un centro público de una localidad de la provincia que este medio omite para proteger la identidad de la víctima de presuntas agresiones sexuales por parte de su padre.

Casi a diario

«Me contó que desde hacía cuatro años su padre abusaba sexualmente de ella [...], me dijo que ocurría con una frecuencia casi diaria cuando su madre estaba trabajando», explicó esta docente ante el juez. A esta profesora se le quedó grabada una frase de la pequeña, según explicó ayer: «Me dijo ‘en ocasiones había temido estar embarazada de lo que sería mi hijo y mi hermano a la vez».

Los amigos del instituto de la niña habían transmitido a su profesora que a la joven preadolescente le pasaba algo. Ella, a sus amigos, les había escrito cartas donde ya dejaba entrever que algo así podía estar sucediendo dentro de su núcleo familiar.

Los hechos supuestamente ocurrieron entre los años 2018 y 2024. La menor tenía apenas 7 años cuando la Fiscalía que empezaron los primeros tocamientos de su padre. La joven tiene todavía 14 años y su tutela dependió de la Generalitat tras los hechos puesto que su madre no la creyó en un principio y siguió la relación con el acusado incluso cuando este estaba en prisión preventiva.

Un testimonio complejo

La víctima, que compareció por videoconferencia, muestra según los psicólogos que intervinieron un «bloqueo» que provoca «introversión», lo cual hace que su testimonio sea muy parco en palabras. Al juez le costó que la niña testificara: «No puedo contarlo de palabra, no me sale», argumentaba la niña.

Su relato fue puesto en duda por la defensa por los múltiples «no recuerdo» que la joven contestó a preguntas de juez y fiscal. Afirmó el letrado que ese relato «vago» y «lleno de lagunas» hace que no se quebrara «la presunción de inocencia» para su defendido, para quien reclaman 14 años de cárcel.

Con todo, la víctima sí terminó asegurando que su padre la empezó tocando «por encima y por debajo de la ropa» y que «a los 10 años» empezaron las penetraciones. «Primero con preservativo y luego sin preservativo», recalcó.

La defensa también incidió en que todo pudo ser «una ficción» que la joven empezó a armar a través de sus diarios personales. El acusado negó todos los hechos y atribuyó la denuncia a una venganza de su hija tras un castigo severo que él le aplicó por portarse mal y porque la pilló teniendo relaciones íntimas con otro niño.