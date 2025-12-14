Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mallorca

Una niña de siete años muere atropellada por un coche que ha perdido el control y se ha subido a la acera en Palma

El vehículo, conducido por un hombre mayor, ha arrollado tres miembros de una familia en el Coll den Rabassa: la madre y la abuela de la menor están heridas

Ambulancias en el lugar del accidente en el Coll den Rabassa este mediodía.

Ambulancias en el lugar del accidente en el Coll den Rabassa este mediodía. / DM

Xavier Peris

Palma
Una niña de unos siete años ha fallecido este mediodía en un terrible accidente de tráfico en el Coll den Rabassa, en Palma, donde un coche conducido al parecer por un anciano, ha perdido el control, se ha subido a la acera y ha arrollado a tres miembros de la misma familia. La madre y la abuela de la pequeña han resultado heridas. La Policía Local ha abierto una investigación para aclarar las causas del accidente.

El siniestro se ha producido sobre las doce del mediodía, en el cruce de las calles Bailén y Caimari, en el Coll den Rebassa, frente a la conocida carnicería Ca na Paulina. Al parecer un hombre mayor que circulaba en coche junto a su mujer y dos niños ha perdido el control del vehículo, se ha subido a la acera y ha arrollado a tres miembros de una familia, una niña de unos siete años, su madre y su abuela.

La pequeña ha recibido el impacto de pleno y ha fallecido prácticamente en el acto, mientras que las dos mujeres han resultado heridas. La madre tenía una pierna rota y la abuela lesiones leves.

Al lugar se han desplazado de inmediato ambulancias del 061 y patrullas de la Policía Local y la Policía Nacional, que han prestado las primeras asistencias a los afectados. También se ha movilizado a un psicólogo del 112 para atender a los familiares de la pequeña fallecida.

La Policía Local de Palma ha abierto una investigación para tratar de determinar las circunstancias del accidente. Los agentes le han realizado la prueba de alcoholemia al conductor, que ha dado negativo. Los investigadores siguen realizando pesquisas para aclarar qué le ha hecho perder el control del vehículo.

Así atrapó la Guardia Civil al ojeador de fútbol detenido en Canarias por pederastia: 61 víctimas, 2.000 chats analizados y un año de investigación

Así actuaba el falso ojeador de fútbol que abusó de 61 menores en Canarias

Un vigilante de un hospital en A Coruña pierde parte de la oreja por un mordisco de un paciente

Jaime Gayá, jefe del Servicio de Vigilancia Aduanera en Galicia: "Los clanes gallegos de la droga ya no mandan: son subcontratistas"

El detenido por homicidio en A Coruña asestó varias puñaladas a su víctima

El detenido por homicidio en A Coruña asestó varias puñaladas a su víctima

Una niña de siete años muere atropellada por un coche que ha perdido el control y se ha subido a la acera en Palma

"Se escuchaban golpes. Él no paraba de gritarle y ella pedía ayuda y que la dejara irse, pero él no la dejó"

