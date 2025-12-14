Matan a un hombre de una puñalada durante una pelea en la calle en Murcia

La Guardia Civil y la Policía Local buscan a las personas que mataron a un hombre de mediana edad cuyo cadáver era encontrado este domingo por la mañana con signos de violencia en la vía pública en Lo Pagán, en concreto con lesiones por arma blanca, informan fuentes cercanas al caso.

El hallazgo del cuerpo tuvo lugar sobre las seis de la mañana, en la calle Berlín de Lo Pagán (San Pedro del Pinatar, Murcia). Fue un vecino el que dio la voz de alarma a Emergencias: explicó que había una persona inconsciente en la carretera y que no se movía.

A la zona se movilizaron agentes de la Policía Local, que encontraron a un hombre tirado en el asfalto, con los ojos abiertos, ensangrentado y que no respondía. Se movilizaron también sanitarios en una ambulancia, que únicamente pudieron certificar el deceso.

Calle Berlín, en Lo Pagan. / Maps

Una primera inspección ocular reveló que el varón presentaba al menos una herida de arma blanca y mucha sangre en la zona de la cintura, detallan fuentes cercanas al caso, aunque será la autopsia que se le practicará en el Instituto de Medicina Legal la que confirme la causa del deceso y si la puñalada le afectó a la femoral y se desangró.

Fuentes policiales apuntaron que se trató de una noche caracterizada por los numerosos avisos de peleas que se dieron. Uno de ellos, resultó letal. Una vez más, lamentaron, había escasos efectivos policiales en una noche en la que se programaron varias fiestas en la zona de La Curva.

Con las pesquisas recién iniciadas, la Benemérita (cuerpo competente para asumir la investigación) sospecha que la muerte del varón no fue un crimen premeditado y que se produjo en el marco de una riña callejera. La investigación está abierta y se espera poder identificar, localizar y detener en breve a los responsables.

Con este suceso se elevan a 22 las personas asesinadas en la Región de Murcia en lo que va de 2025, un año de récord en lo que a la crónica negra se refiere. El Balance de Criminalidad de Interior contabiliza más homicidios que nunca en la última década.