Sucesos
Encuentran un bolso con 60 décimos de la Lotería de Navidad en un banco de Barcelona y localizan a la propietaria en Cantabria
Una mujer descubrió el bolso olvidado en el Eixample el 3 de diciembre y la Oficina de Hallazgos “tiró del hilo”
Una mujer encontró la semana pasada un bolso olvidado en un banco de Barcelona con 60 décimos de la Lotería de Navidad dentro y un nombre escrito. El hallazgo se hizo el miércoles 3 de diciembre en un banco del distrito del Eixample de la capital catalana. La mujer llamó al teléfono de emergencias 112 y una patrulla de la Guardia Urbana de Barcelona (GUB) pasó por la zona para recoger el bolso.
La Oficina de Hallazgos del Ayuntamiento de Barcelona se encargó de hacer las gestiones y “tirar del hilo” hasta conseguir localizar a la propietaria, que se encontraba en un pueblo de Cantabria, y hacerle llegar aquello que había perdido en un banco del Eixample de Barcelona.
- La gripe y los resfriados agravan las complicaciones en pacientes con dificultades para tragar
- Llega la borrasca Bram: estas son las zonas de Catalunya más afectadas
- La Navidad llegará con lluvias, nevadas y mucho frío a Catalunya: estas son las previsiones para las próximas semanas
- Aurelio Rojas, cardiólogo de 35 años, lo tiene claro: 'Estos alimentos son lo peor para tu corazón
- Un herido por arma de fuego en el barrio de Sant Andreu de Barcelona
- La epidemia de gripe en Catalunya ya es la peor en 15 años y el pico aún está por llegar
- Huelga de médicos en España, en directo: última hora de las protestas y de los servicios mínimos en hospitales y CAP
- La víctima de Bellcaire fingió estar muerta para evitar que su pareja la acabara matando