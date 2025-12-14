Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Encuentran un bolso con 60 décimos de la Lotería de Navidad en un banco de Barcelona y localizan a la propietaria en Cantabria

Una mujer descubrió el bolso olvidado en el Eixample el 3 de diciembre y la Oficina de Hallazgos “tiró del hilo”

Una mujer encontró la semana pasada un bolso olvidado en un banco de Barcelona con 60 décimos de la Lotería de Navidad dentro y un nombre escrito. El hallazgo se hizo el miércoles 3 de diciembre en un banco del distrito del Eixample de la capital catalana. La mujer llamó al teléfono de emergencias 112 y una patrulla de la Guardia Urbana de Barcelona (GUB) pasó por la zona para recoger el bolso.

La Oficina de Hallazgos del Ayuntamiento de Barcelona se encargó de hacer las gestiones y “tirar del hilo” hasta conseguir localizar a la propietaria, que se encontraba en un pueblo de Cantabria, y hacerle llegar aquello que había perdido en un banco del Eixample de Barcelona.

