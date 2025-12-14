Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fraude

Alerta por una nueva estafa mediante una aplicación del tipo "escritorio remoto" en el móvil: la Policía detiene a un hombre de 69 años

Los agentes han detenido a uno de los presuntos autores en Elda y tiene "perfectamente identificados" a los otros dos

DImagen de archivo de un agente de Policía

Imagen de archivo de un agente de Policía / CNP

Europa Press

Europa Press

La Policía Nacional ha detenido en Elda (Alicante) a un hombre de 69 años como presunto autor de un delito de estafa y de un delito de descubrimiento y revelación de secretos. La investigación se inició tras la denuncia de la víctima, de 71 años, que sufrió varias transferencias y compras fraudulentas al instalar una aplicación de acceso remoto siguiendo las indicaciones del interlocutor telefónico.

De la investigación se hizo cargo la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional de Elda. Según las manifestaciones de la víctima, a principios de marzo recibió una llamada telefónica donde el interlocutor se identificó como perteneciente a una empresa de servicios legales, en particular al servicio de asesoramiento de moneda virtual.

La victima aceptó un enlace que le había mandado el presunto asesor y comenzó a operar a través de una aplicación específica, siguiendo en todo momento los pasos que le facilitaba el interlocutor, ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

En total, realizó cinco transferencias inmediatas de diferentes cantidades económicas a la cuenta facilitada por el interlocutor que ascendían a un total de 3.800 euros. Después recibió una llamada de su entidad bancaria y le informaron que por seguridad le bloqueaban la cuenta bancaria y las tarjetas vinculadas, ya que detectaron que las transferencias eran fraudulentas.

Durante la investigación, los agentes han descubierto que la perjudicada había sido víctima de otras tres transferencias fraudulentas más, por una cantidad de más de 2.500 euros. También sufrió compras ilegales en establecimientos situados en Catalunya.

Aplicación de acceso remoto

La víctima, al pinchar en el enlace, había instalado durante la llamada una aplicación del tipo "escritorio remoto" que permite conectarse y controlar otro ordenador o dispositivo de manera remota a través de internet. El principal objetivo de este tipo de aplicaciones no es el delito, sino facilitar el acceso, control y soporte técnico a distancia, apunta la Policía Nacional.

En el hecho delictivo que atañe a la investigación, la aplicación permitió una visualización completa por parte del operador-autor del hecho de todas las gestiones que realizó la víctima, tales como la observación de contraseñas, cuentas, datos personales, agendas y demás. De este modo consiguió el acceso fraudulento a sus contraseñas y el secuestro de las cuentas para fines delictivos.

Los agentes han realizado un seguimiento sobre la trayectoria del dinero y diligencias "más profundas", con las que han llegado a averiguar quiénes eran los autores. Se trataba de dos hombres y una mujer que ejecutaban movimientos y recepcionaban dinero en sus cuentas y hacían compras. Las gestiones telemáticas las realizaban conectándose desde diferentes puntos de España.

Uno de los varones fue el que consiguió engañar mediante una llamada a la víctima para que instalara en su terminal móvil una aplicación de "escritorio remoto". De este modo se apoderó de todos sus datos y el control de las cuentas, facilitándoselas a los otros dos, quienes realizaron los movimientos del dinero.

Por todo ello, la Policía ha detenido a uno de los presuntos autores en la localidad de Elda. Los otros dos, hombre y mujer, no han sido localizados pero están "perfectamente identificados" y se prevé su "pronta detención". Las actuaciones han sido puestas en conocimiento del Juzgado de Instrucción de Guardia de Elda quien continuará con el procedimiento.

