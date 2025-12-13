Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Leire DíezPSOEGabriel MasfurrollBalizas V-16Acuerdo pescaAlemaniaMurciaCopaternidadCastelldefelsLotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

Sucesos

Tres ciclistas heridos, uno de ellos crítico, tras ser atropellados por un joven en Vilanova i la Geltrú, ya detenido

De los tres ciclistas heridos, uno ha sido evacuado en helicóptero al Hospital de Bellvitge, mientras que los otros dos, con pronóstico menos grave, han sido trasladados al hospital de Sant Camil

Una ambulancia en el lugar en el que se ha atendido a los ciclistas heridos por un atropello en Vilanova i la Geltrú

Una ambulancia en el lugar en el que se ha atendido a los ciclistas heridos por un atropello en Vilanova i la Geltrú / Policia Local Vilanova i la Geltrú

EFE

EFE

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Tres ciclistas han resultado heridos, uno de ellos en estado crítico, al ser atropellados en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) por un coche, cuyo joven conductor ya ha sido detenido.

Según ha informado la Policía Local de Vilanova i la Geltrú, el conductor ha sido detenido hacia las 10 de la mañana por el atropello múltiple a un grupo de ciclistas, por lo que se le acusa por delitos contra la seguridad del tráfico.

De los tres ciclistas heridos, uno ha sido evacuado en helicóptero al Hospital de Bellvitge, mientras que los otros dos, con pronóstico menos grave, han sido trasladados al hospital de Sant Camil, según ha detallado el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

El detenido ha sido trasladado ya a dependencias de los Mossos d'Esquadra, mientras la investigación sigue abierta.

El Ayuntamiento de Vilanova ha emitido un comunicado para condenar los hechos y desear la recuperación a todos los heridos, apelando también a "la responsabilidad en la conducción para la seguridad de todos".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La pareja de la madre del niño asesinado en Almería lo violó y golpeó hasta la muerte
  2. Sandra Rodríguez, profesora de Física y Química: 'No hay ninguna materia científica obligatoria en 4º de la ESO
  3. La epidemia de gripe en Catalunya ya es la peor en 15 años y el pico aún está por llegar
  4. Llega la borrasca Bram: estas son las zonas de Catalunya más afectadas
  5. La Navidad llegará con lluvias, nevadas y mucho frío a Catalunya: estas son las previsiones para las próximas semanas
  6. Aurelio Rojas, cardiólogo de 35 años, lo tiene claro: 'Estos alimentos son lo peor para tu corazón
  7. Un herido por arma de fuego en el barrio de Sant Andreu de Barcelona
  8. Mascarilla obligatoria en hospitales y CAP catalanes: quién debe llevarla, cuánto tiempo y excepciones

Tres ciclistas heridos, uno de ellos crítico, tras ser atropellados por un joven en Vilanova i la Geltrú, ya detenido

Cae una red que introducía hachís desde Marruecos utilizando helicópteros

Cae una red que introducía hachís desde Marruecos utilizando helicópteros

Cae una red que introducía hachís desde Marruecos utilizando helicópteros

Cae una red que introducía hachís desde Marruecos utilizando helicópteros

Detenido un cirujano por violar a una paciente anestesiada en un quirófano de Murcia

Paco Garrido anuncia sus villas turísticas ilegales en Mallorca para fiestas de Navidad con el reclamo de su hermano famoso

Paco Garrido anuncia sus villas turísticas ilegales en Mallorca para fiestas de Navidad con el reclamo de su hermano famoso

La autopsia a la víctima del crimen machista de Valencia determina que Nati murió por la hemorragia cerebral

Los Mossos buscan al sospechoso de quemar una decena de contenedores en una noche en Olot

Los Mossos buscan al sospechoso de quemar una decena de contenedores en una noche en Olot

Minuto de silencio para condenar el asesinato machista de Nati en Valencia