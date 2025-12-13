Paco Garrido anuncia sus villas turísticas ilegales en Mallorca para fiestas de Navidad con el reclamo de su hermano famoso

"¿Aún no tienes un plan para Navidad o Fin de Año para pasarla con tus amigos o familia? ¡Este año la Navidad más diferente en una villa!". Así se anuncian las villas de alquiler turístico que explota el empresario Paco Garrido en la isla, la mayoría de ellas ilegales y expedientadas por el Consell de Mallorca, bajo el reclamo de su hermano famoso, Sergio Garrido, colaborador de televisión y conocido paparazzi que caza a famosos que visitan Ibiza.

Sergio Garrido, también conocido por su faceta de discjockey, colabora desde hace años en Mediaset y también fue concursante de Supervivientes 2023 y forma parte del elenco del programa de Fiesta, el magacín del corazón y actualidad que presenta Emma García. Su hermano Paco aprovecha su tirón mediático para anunciar en redes sociales las villas turísticas que explota.

El empresario investigado por el departamento de Turismo del Consell comercializa al menos una veintena de casas como villas de alquiler turístico especializadas en hospedar a grandes grupos y en la celebración de eventos masivos, como bodas. Ha sido denunciado por vecinos que se ven obligados a convivir con alborotos, turistas ebrios en las inmediaciones de sus casas y todas las incomodidades que provocan aglomeraciones en viviendas ubicadas en zonas residenciales. Entre ellas, Villa Sunset Boulevard, en la urbanización de Puntiró, en Palma, a cuyo propietario que ha dejado en manos de Garrido su propiedad han denunciado los vecinos. En este caso, en manos del bufete Buades, también han recurrido a la Agencia de Defensa del Territorio (ADT) por obras ilegales, además de presentar la denuncia en la conselleria de Turismo, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma. Otros vecinos de es Pil·larí se han sumado a las denuncias contra Garrido por Villa Aladin, o los de es Caülls, en Marratxí, por los escándalos en Villa Marilyn, entre otros puntos de la isla donde alquila viviendas.

"El espacio se queda corto"

"Ya sabes lo que pasa cuando se reúnen, el espacio se queda corto, las discusiones, donde sentarse...", recita Sergio Garrido en un anuncio de Comic Sun Mallorca, la web que reúne la oferta de villas que explota Paco Garrido en la isla. "Crea recuerdos inolvidables", dice el paparazzi y llama a reservar una villa. "Nos encargamos de todo", asegura con un par de botellas de champán en sus manos.

Comic Sun Mallorca reúne la oferta de 21 villas, muchas de ellas se corresponden con las que se vienen denunciando en este diario por usurpar las licencias turísticas de otros inmuebles o anunciarse directamente con números de registro inexistentes o de otros negocios que no son de alojamiento. En su web se presenta como una gestora de alquiler de casas vacacionales en marcha desde hace más de nueve años, y "superanfitriones en Airbnb". Además, se ofrece para gestionar otras propiedades: "¿Eres propietario de una villa en Mallorca con licencia vacacional? Olvida la gestión, las preocupaciones y el tiempo perdido. Nosotros lo hacemos todo por ti, con la excelencia que tu propiedad merece. Contamos con un equipo de más de 70 personas que estará a tu servicio y el de tus huéspedes. Tú solo disfruta de la vida y despreocúpate de todo".

Se ofrecen chefs, servicio de bebidas a domicilio, cortador de jamón, alquiler de embarcaciones y traslados y para organizar eventos corporativos, despedidas de solteros, bodas o, en estas fechas, para celebraciones navideñas, como anuncia Sergio Garrido.