Los Mossos buscan al sospechoso de quemar una decena de contenedores en una noche en Olot

Algunos testigos han visto a una persona que se desplazaba en bicicleta por varios puntos de Olot, donde supuestamente incendiaba los contenedores

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra.

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra. / David Zorrakino - Europa Press

EFE

EFE

Los Mossos d'Esquadra tratan de identificar a una persona que supuestamente ha prendido fuego a una decena de contenedores en distintos puntos de Olot (Girona) esta pasada noche.

Según han informado los Bomberos, entre las 21.46 horas y las 3.51 horas de esta pasada madrugada han atendido diez servicios por incendio de contenedores en Olot.

Algunos testigos han visto a una persona que se desplazaba en bicicleta por varios puntos de Olot, donde supuestamente incendiaba los contenedores.

Ante esta situación, los Mossos d'Esquadra están tratando de identificar al autor de los incendios, según fuentes policiales.

