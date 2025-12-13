Operativo Kanpai
Detenidas una docena de personas en un nuevo despliegue contra la multirreincidencia en Girona, Vic, Manlleu y Olot
Un equipo de 380 agentes de Mossos d'Esquadra, Guardia Civil, Policía Nacional y policías locales participan en una nueva operación Kanpai, esta vez fuera del área metropolitana de Barcelona
Detenidos 412 multirreincidentes que suman casi 2.000 antecedentes en seis meses de 'plan kanpai'
Los Mossos d’Esquadra, junto con otros cuerpos policiales, han detenido a 12 personas en un nuevo dispositivo Kanpai contra la multirreincidencia en Girona, Vic, Manlleu y Olot. Los operativos se llevaron a cabo entre las 14.00 horas del viernes y las 4.00 de esta madrugada. El balance incluye seis personas investigadas penalmente, 27 citaciones por extranjería y un traslado a efectos de identificación, 54 denuncias por la conocida popularmente como ley mordaza, cinco intervenciones temporales de objetos contundentes, 82 denuncias de tráfico, tres patinetes eléctricos intervenidos, 12 intervenciones en establecimientos con inspección administrativa y 32 actas administrativas diversas levantadas.
En los dispositivos han participado 380 efectivos, de los cuales 262 pertenecían al cuerpo de los Mossos d’Esquadra. También han colaborado agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Municipal de Girona, de Vic y Manlleu, la Guardia Civil de Vic y seguridad privada.
Por municipios, en el área básica policial de Osona se han detenido a siete personas por extranjería y se han interpuesto 22 denuncias administrativas (16 por sustancias, tres por armas y tres por falta de consideración). También se han registrado seis denuncias de tráfico, se han intervenido dos patinetes eléctricos y se han realizado inspecciones en cuatro establecimientos.
En cuanto a Girona, el balance es de cinco detenidos (tres por requerimiento judicial por hurto, uno por lesiones y uno por extranjería); dos investigados por hurto; 22 denuncias de tráfico; 27 administrativas (una por arma, 23 por sustancias y tres por desobediencia); seis intervenciones en locales; dos actas levantadas por infracciones administrativas en los locales; una intervención temporal de objeto contundente; un patinete intervenido; una denuncia por consumo de alcohol en la vía pública, y 25 denuncias administrativas (principalmente a establecimientos).
Finalmente, en Olot ha habido una persona investigada por salud pública; tres denuncias administrativas por sustancias; cuatro intervenciones temporales de objetos contundentes; una de cobre susceptible de ser robado (investigación abierta); 10 citaciones por extranjería; cinco denuncias administrativas a establecimientos; dos intervenciones en locales en las que se levantaron cuatro actas administrativas; tres investigados en materia de tráfico (dos por conducir sin carné por pérdida de puntos y un ocupante del maletero con asiento con 100 kilos de cable de cobre); 30 denuncias del Servei Català del Trànsit, y 12 denuncias de Tráfico en la campaña contra el consumo de drogas y alcohol.
