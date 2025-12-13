Desarticulado el grupo criminal que era el principal distribuidor de cocaína en la Anoia

Desarticulado un grupo criminal que, además de ocuparse de una gran plantación de marihuana, era el principal distribuidor de cocaína de la Anoia. Tras un año de investigación, los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Investigación averiguaron que la red operaba desde Vilanova del Camí, Calaf, Carme e Igualada, donde tenían los cultivos y comercializaban con cocaína. De hecho, encontraron droga por un valor de medio millón de euros en uno de los inmuebles. El operativo se ha saldado con la detención de dos hombres y dos mujeres, de 44, 33, 39 y 34 años, como presuntos autores de un delito contra la salud pública (tráfico de drogas), defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a un grupo criminal.

Estas detenciones son el resultado de una larga investigación iniciada a finales de 2024, cuando la policía catalana tuvo conocimiento de la posible existencia de una plantación de marihuana en una casa de Calaf. Más tarde, fueron descubriendo que sus responsables formaban parte de una organización criminal que tenía dos inmuebles más en Carme y Vilanova del Camí destinados al cultivo y a la venta de marihuana, donde tenían más de 1.700 plantas. En este último municipio tenían otro domicilio donde transformaban la cocaína en roca en dosis individuales que, a la vez, servía como punto de distribución.

El grupo criminal estaba formado, principalmente, por tres personas que tenían distintos roles y responsabilidades. Como averiguaron los agentes, además del líder, había la persona encargada de la supervisión y cuidado de las plantaciones y otra de la logística. Durante la cosecha y la fase final del proceso, sin embargo, los principales miembros del grupo utilizaban a otras personas para procesar y mover la sustancia más rápidamente y con seguridad.

En un principio, los agentes solo tenían conocimiento de las plantaciones de marihuana, pero a medida que avanzaban las investigaciones averiguaron que el grupo criminal también se dedicaba a la manipulación y la distribución de cocaína. Y, de hecho, la venta y distribución de esta droga se hacía desde un inmueble de Vilanova del Camí.

Una vez los Mossos tuvieron la investigación finalizada, el 2 de diciembre se realizaron cinco entradas y registros en dos domicilios de Vilanova del Camí, un inmueble de Igualada, una casa de Calaf y otra de Carme. En Calaf y en Carme localizaron plantaciones de marihuana con un total de 1.722 plantas y una compleja instalación con ventiladores, aparatos de aire acondicionado y otros utensilios para favorecer el cultivo. En ambos casos había el suministro eléctrico manipulado.

Una de las casas de Vilanova del Camí estaba dedicada a la manipulación y distribución de cocaína. En el interior se localizaron 7,9 kg de cocaína y utensilios para manipular y distribuir la droga. En la otra casa que tenían en el municipio de la Anoia se localizaron 6,8 kg de picadura de marihuana y 3.671 plantones para la venta al detalle.

Durante las entradas se detuvo a los tres principales miembros del grupo, y al día siguiente a una cuarta persona. Todos ellos pasaron a disposición judicial el pasado jueves 4 de diciembre.

Principal punto de venta de cocaína de la comarca

Este dispositivo policial ha permitido clausurar el principal punto de distribución de cocaína de la Anoia. Como descubrió la policía catalana, los detenidos conseguían la cocaína en roca y la transformaban en dosis individuales para su venta y distribución.

A lo largo de la investigación, los Mossos pudieron constatar que muchos de los compradores y consumidores delinquían para conseguir dinero y destinarlo a comprar la droga. En este sentido, uno de los objetivos estratégicos de la ABP Anoia es focalizar la actividad policial en el tráfico de sustancias estupefacientes, dado que existe una relación entre el aumento de los delitos contra el patrimonio y el consumo de los presuntos autores.