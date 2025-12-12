Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PSOELeire DíezIsak AndicEncuesta CISRonda LitoralIñaki UrdangarinMarcus RashfordTiroteo BarcelonaCenas de empresaLotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

Tráfico de drogas

Interceptan en Madrid el primer alijo de heroína en pastillas en la historia de España

La policía logra se incauta de 8 kilos de esta droga cuando iba a ser entregada a plena luz del día en el parking de un centro comercial de la capital

Un agente de la Policía Nacional frente a un coche patrulla.

Un agente de la Policía Nacional frente a un coche patrulla. / Policía Nacional

Héctor González

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Madrid ha sido el escenario de un hito inédito en la lucha antidroga: la interceptación del primer alijo de heroína en formato pastillas detectado en la historia de España. La Policía Nacional, en una operación desarrollada con la colaboración de la DEA estadounidense y la Policía Nacional de Colombia, se incautó de 8 kilos de esta sustancia cuando iba a ser entregada a plena luz del día en el parking de un centro comercial de la capital.

Dirigida por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y el Juzgado de Instrucción nº17 de Madrid, la investigación arrancó tras detectar movimientos sospechosos en un histórico traficante de heroína conocido por la policía. Los agentes descubrieron que había comenzado a reunirse en un establecimiento de comida rápida de Madrid, aunque con un patrón que dificultaba seguirle: no usaba teléfono móvil, realizaba paradas previas para comprobar si le seguían y recurría a gorras, gafas y lentes para ocultar su aspecto.

Con el avance de las pesquisas, los investigadores detectaron que las reuniones se volvian cada vez más frecuentes y lograron identificar a otra persona. Gracias a este seguimiento, pudieron averiguar que los sospechosos estaban tratando de abrir una nueva ruta de entrada de heroína desde Colombia y contratando a personas que se encargasen de recibir la droga por ellos.

El operativo se cerró el pasado mes de noviembre, cuando la red se disponía a culminar la transacción: la entrega de ocho kilogramos de heroína en pastillas. La operación se produjo a plena luz del día, en el parking de un centro comercial madrileño, donde los agentes intervinieron el alijo y practicaron cinco detenciones.

Los arrestados han sido puestos a disposición judicial como presuntos responsables de pertenencia a organización criminal y delitos contra la salud pública, y todos ingresaron en prisión. En los tres registros efectuados en Madrid, la Policía se incautó además de cinco terminales móviles, un vehículo y un botín que apunta a la financiación opaca de la red: 100.000 USDT en un monedero virtual atribuido a la organización.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Joaquín Zarzoso: 'Nos pinchan las ruedas del coche y nos roban los perros, pero los cazadores somos clave para controlar el jabalí
  2. ¿Cómo te afectará la huelga de médicos? Los servicios mínimos garantizan urgencias y tratamientos vitales
  3. La pareja de la madre del niño asesinado en Almería lo violó y golpeó hasta la muerte
  4. Sandra Rodríguez, profesora de Física y Química: 'No hay ninguna materia científica obligatoria en 4º de la ESO
  5. Dentro de una batida de caza: 'Las multas por saltarse la prohibición de entrar son de 1.000 a 3.000 euros
  6. Detenido por asesinar a cuchilladas a su pareja en L'Hospitalet: 'Ella lo trajo de Colombia y él la mató
  7. Llega la borrasca Bram: estas son las zonas de Catalunya más afectadas
  8. Catalunya obliga a usar mascarilla en hospitales, CAP y residencias para contener la gripe

Colgado de una avioneta a más de 4.000 metros de altura: final feliz

Colgado de una avioneta a más de 4.000 metros de altura: final feliz

Interceptan en Madrid el primer alijo de heroína en pastillas en la historia de España

Detenida en Platja d’Aro una mujer con cinco órdenes de búsqueda y captura

Un taller clandestino y más de tres millones de euros en juguetes falsificados: intervienen un bazar en Canarias

Un taller clandestino y más de tres millones de euros en juguetes falsificados: intervienen un bazar en Canarias

"Se dejó de buscar a Juan Antonio tras una llamada falsa que dijo verlo haciendo el Camino de Santiago"

"Se dejó de buscar a Juan Antonio tras una llamada falsa que dijo verlo haciendo el Camino de Santiago"

"Desperté en el hospital y me dijeron que me habían violado": Ocho años de cárcel por agredir sexualmente a una mujer que estaba inconsciente

Un herido grave en un tiroteo en plena calle del barrio de Navas

Un herido grave en un tiroteo en plena calle del barrio de Navas

Rescatan en Asturias a una mujer que pasó diez días encerrada a la fuerza con su pareja amenazándola de muerte con un cuchillo

Rescatan en Asturias a una mujer que pasó diez días encerrada a la fuerza con su pareja amenazándola de muerte con un cuchillo