Fuerte dispositivo policial en los juzgados de Girona por la imputación de los sospechosos del doble crimen de Font de la Pólvora

Los Mossos d'Esquadra han desplegado un fuerte dispositivo policial en los Juzgados de Girona por la imputación de los investigados por el doble crimen en el barrio de Font de la Pólvora que tuvo lugar la noche de la verbena de San Juan de 2024. Es un trámite previo a presentar los escritos de acusación y enviar el caso a juicio, con jurado popular, y durante el cual la fiscalía concreta los delitos que atribuye a cada uno de los sospechosos. Alrededor del edificio de los juzgados hay varios efectivos de la Brigada Móvil que protegen tanto el acceso principal como la entrada posterior, por donde acceden los vehículos de traslado de los sospechosos desde la cárcel. Un helicóptero de los Mossos también ha sobrevolado la zona del edificio judicial en varias ocasiones.

El ataque tuvo lugar la noche de la verbena de San Juan cuando, a raíz de la discusión entre dos mujeres de clanes enfrentados, un grupo disparó contra varias personas que participaban en una celebración en el barrio de Font de la Pólvora. Según la investigación, uno de los encarcelados, armado con un kaláshnikov, abrió fuego. A raíz del ataque, dos personas, una mujer de 44 años y un hombre de 48, murieron y dos personas más quedaron gravemente heridas.

Después del tiroteo, el supuesto autor material y sus cómplices huyeron. La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos en la región policial de Girona se hizo cargo del caso. Las indagaciones se saldaron con la detención de cinco adultos y el menor de edad.