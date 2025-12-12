Método de los "abrazos"
Detenida en Platja d’Aro una mujer con cinco órdenes de búsqueda y captura
La mujer es conocida por robos mediante el método de los “abrazos” y la Policía Local la sorprendió cuando accedía a un vehículo que habían estado siguiendo porque está relacionado con esta práctica delictiva
Eva Batlle
La Policía Local ha detenido en Platja d’Aro a una mujer de 32 años con cinco órdenes de búsqueda y captura. Esta se dedicaba a robar mediante el método de los “abrazos”.
Este tipo de robos son los llamados de falso abrazo, “cariñosos” o “teletubbies”. Consiste en acercarse a la víctima, un hombre de edad avanzada al que previamente han observado y comprobado que lleva algún objeto de gran valor, y con la excusa de preguntar por una calle, por ejemplo, entablan conversación con la víctima y al darle las gracias la abrazan, consiguiendo quitarle el reloj.
En el caso de Platja d’Aro, todo se remonta al jueves 4 de diciembre, cuando agentes de paisano del Grupo de Delincuencia Urbana (GDU) de la Policía Local de Castell d’Aro, Platja d’Aro y S’Agaró detectaron un vehículo que ya habían relacionado con posibles robos cometidos mediante el método de los “abrazos” o “mimosas”, utilizado para distraer y sustraer objetos de valor. Al ver que una mujer accedía a él como pasajera, decidieron seguirlo y finalmente lo detuvieron.
Durante la identificación y el registro, la Sala de Mando confirmó que la mujer, de nacionalidad rumana, tenía cinco órdenes judiciales pendientes. Concretamente, emitidas por juzgados de Bilbao, Tudela, Salamanca, La Rioja y Reus, informa el cuerpo policial.
