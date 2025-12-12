Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Método de los "abrazos"

Detenida en Platja d’Aro una mujer con cinco órdenes de búsqueda y captura

La mujer es conocida por robos mediante el método de los “abrazos” y la Policía Local la sorprendió cuando accedía a un vehículo que habían estado siguiendo porque está relacionado con esta práctica delictiva

Un coche de la Policía Local de Platja d'Aro en una imagen de archivo

Un coche de la Policía Local de Platja d'Aro en una imagen de archivo / Policia Local de Castell-Platja d'Aro

Eva Batlle

La Policía Local ha detenido en Platja d’Aro a una mujer de 32 años con cinco órdenes de búsqueda y captura. Esta se dedicaba a robar mediante el método de los “abrazos”.

Este tipo de robos son los llamados de falso abrazo, “cariñosos” o “teletubbies”. Consiste en acercarse a la víctima, un hombre de edad avanzada al que previamente han observado y comprobado que lleva algún objeto de gran valor, y con la excusa de preguntar por una calle, por ejemplo, entablan conversación con la víctima y al darle las gracias la abrazan, consiguiendo quitarle el reloj.

En el caso de Platja d’Aro, todo se remonta al jueves 4 de diciembre, cuando agentes de paisano del Grupo de Delincuencia Urbana (GDU) de la Policía Local de Castell d’Aro, Platja d’Aro y S’Agaró detectaron un vehículo que ya habían relacionado con posibles robos cometidos mediante el método de los “abrazos” o “mimosas”, utilizado para distraer y sustraer objetos de valor. Al ver que una mujer accedía a él como pasajera, decidieron seguirlo y finalmente lo detuvieron.

Durante la identificación y el registro, la Sala de Mando confirmó que la mujer, de nacionalidad rumana, tenía cinco órdenes judiciales pendientes. Concretamente, emitidas por juzgados de Bilbao, Tudela, Salamanca, La Rioja y Reus, informa el cuerpo policial.

