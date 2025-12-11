Además de robar un coche
Seis detenidos por cultivar 700 plantas de marihuana en casas de lujo de Sant Pol y Lloret de Mar
Los agentes han localizado documentos falsificados y se han requisado seis vehículos
'Narcochalets' en el Maresme: cae un clan familiar iraní con plantaciones de marihuana en casas de lujo
Una operación conjunta entre los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional ha permitido desmantelar una banda criminal dedicada a cultivar marihuana en viviendas de lujo de urbanizaciones de Sant Pol de Mar y Lloret de Mar. Los agentes han detenido a seis sospechosos y han requisado 691 plantas, además de diversa documentación falsificada y seis vehículos utilizados por la organización criminal. Uno de ellos constaba como robado en Alemania.
Las casas de lujo se utilizaban íntegramente para la plantación de marihuana, ya que estaban en urbanizaciones aisladas. Además, la banda hizo enganches fraudulentos a la corriente eléctrica. La compañía suministradora de electricidad, valora el fraude del fluido eléctrico asciende a 53.395,22 euros.
En los registros de las viviendas los agentes encontraron las plantas así como utillaje y materiales destinados al cultivo y crecimiento, tales como ventiladores, aires acondicionados, extractores, luces ,filtros y bombonas de CO2. También se detuvo dentro a seis responsables de la plantación.
De los seis detenidos, cinco de ellos han ingresado en prisión provisional por orden judicial Están acusados de los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y defraudación de fluido eléctrico. Uno de los acusados también le atribuyen el robo del vehículo y falsedad documental.
