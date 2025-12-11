La Policía detiene a un hombre por acuchillar a su pareja, de 20 años

La Policía ha detenido a un hombre de 24 años por apuñalar, con un cuchillo de cocina, a su pareja, una joven española de 20 años que ha salvado la vida y se encuentra hospitalizada, según ha sabido el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica.

Los hechos ocurrieron este miércoles por la mañana en el piso de Puente de Vallecas (Madrid) donde vive la víctima. Varios vecinos alertaron a Emergencias sobre las diez y media de la mañana de que estaban escuchando discutir a una pareja y avisaron de que oían gritos y golpes procedentes del domicilio de la mujer.

Condena anterior

Agentes de Policía Municipal y de Policía Nacional acudieron al piso. Su rápida actuación y la de los servicios de Emergencias salvaron la vida de la víctima. Cuando los agentes llegaron a su casa, encontraron a la joven con múltiples heridas en el torso y la espalda, y arrestaron a su novio.

La investigación del suceso corre a cargo de la Comisaría de Puente de Vallecas. El hombre, de nacionalidad dominicana, tenía una orden de alejamiento de la mujer, a la que ya había agredido anteriormente. De hecho, el arrestado fue condenado por un delito de violencia de género cometido contra la joven a la que ahora ha acuchillado. La mujer, por su parte, también tenía prohibición de acercarse al detenido.

Fuera de peligro

La víctima fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón, donde está siendo intervenida de sus lesiones. Según informan personas de su entorno, se encuentra fuera de peligro. Su pareja sigue detenida y en dependencias policiales, a la espera de pasar a disposición judicial y que el juez acuerde su ingreso en prisión o su puesta en libertad.

El 016 es el teléfono de atención a víctimas de violencia machista, es gratuito y no deja huella en la factura.