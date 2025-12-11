Sucesos
Un herido por arma de fuego en el barrio de Sant Andreu de Barcelona
EFE
Barcelona
Una persona ha resultado herida por arma de fuego en un incidente ocurrido en el barrio de Sant Andreu de Barcelona, según han confirmado los Mossos d'Esquadra, que han abierto una investigación.
El suceso ha ocurrido alrededor de las ocho de esta tarde cuando, por causas que se investigan, una persona ha resultado herida por arma de fuego en la calle Espronceda, cerca de la avenida Meridiana.
La persona herida ha sido atendida por los servicios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que la han trasladado a un centro hospitalario.
Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación con el fin de localizar al autor o autores del tiroteo.
