En Langreo
Rescatan en Asturias a una mujer que pasó diez días encerrada a la fuerza con su pareja amenazándola de muerte con un cuchillo
El hombre fue detenido en una compleja operación, que obligó a los agentes a "forzar" la vivienda por "el grave riesgo que sufría la víctima"
El arrestado se resistió y uno de los agentes sufrió lesiones
L. Díaz
La Policía Nacional tuvo que intervenir "de forma urgente" en la mañana del miércoles en una vivienda del distrito de Riaño, en Langreo (Asturias). Allí detuvo a un hombre que "mantenía encerrada y amenazada con un cuchillo a su pareja". Llevaban diez días en esta situación. Los agentes que intervinieron en la compleja operación "se vieron obligados a forzar la entrada de la vivienda ante el grave riesgo que corría la mujer", subrayaron desde la Policía Nacional.
A primera hora de la mañana del miércoles 10 de diciembre, la sala Cimacc-091 de la Jefatura Superior de Policía de Asturias recibió una llamada de emergencia. En ella se alertaba de que, desde un cuarto piso "una mujer pedía auxilio" mientras "se arrojaban objetos por la ventana". De inmediato, agentes de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Langreo acudieron al lugar y recabaron la información inicial. Se trataba de una situación muy delicada.
Unidades especiales
Ante la situación "de extremo riesgo", se activó el protocolo de incidentes críticos, "solicitando el apoyo del negociador policial y de unidades especializadas de intervención".
Tras un "prolongado intento de negociación", tal y como afirmaron desde la Policía Nacional, y "ante la imposibilidad de garantizar la seguridad de la víctima por otras vías", el equipo táctico de la Unidad de Intervención Policial procedió a derribar la puerta. La operación fue rápida y precisa. En el interior "detuvieron al agresor, que portaba un cuchillo y opuso resistencia, causando lesiones a uno de los policías actuantes".
Golpes
La víctima relató que llevaba "más de diez días encerrada en el domicilio" y que sufría "múltiples lesiones por golpes y cortes infligidos por su pareja". La mujer fue trasladada de inmediato al Hospital Valle del Nalón, en las cercanías, para su atención médica, al igual que el policía que resultó herido.
El detenido, al que se le imputan delitos de violencia de género, detención ilegal y lesiones, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Langreo.
.
Suscríbete para seguir leyendo
- Joaquín Zarzoso: 'Nos pinchan las ruedas del coche y nos roban los perros, pero los cazadores somos clave para controlar el jabalí
- ¿Cómo te afectará la huelga de médicos? Los servicios mínimos garantizan urgencias y tratamientos vitales
- Dentro de una batida de caza: 'Las multas por saltarse la prohibición de entrar son de 1.000 a 3.000 euros
- La pareja de la madre del niño asesinado en Almería lo violó y golpeó hasta la muerte
- Sandra Rodríguez, profesora de Física y Química: 'No hay ninguna materia científica obligatoria en 4º de la ESO
- Detenido por asesinar a cuchilladas a su pareja en L'Hospitalet: 'Ella lo trajo de Colombia y él la mató
- Huelga de médicos en España, en directo: última hora de las protestas y de los servicios mínimos en hospitales y CAP
- Catalunya obliga a usar mascarilla en hospitales, CAP y residencias para contener la gripe