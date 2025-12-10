Vendía cocaína
Los Mossos desmantelan una "narcodiscoteca" en Cornellà de Llobregat, detienen al propietario y denuncian a su hija
El principal sospechoso suministraba la droga por la puerta posterior del local cuando estaba cerrado al público
Los Mossos desarticulan un narcopiso en Cornellà de Llobregat en el que se cambiaba droga por herramientas robadas
Los bares musicales y las discotecas son centros de ocio cuando están abiertos y plagados de clientes moviéndose rítmicamente pero cuando se usan para traficar con drogas aprovechando las horas de cierre se convierte en otro tipo de actividad lúdica e ilegal. Es lo que se encontraron los Mossos d'Esquadra en Cornellà de Llobregat cuando descubrieron que el responsable de un bar musical de la localidad, de 53 años, presuntamente suministraba drogas cuando el local estaba cerrado.
Precisamente, esta alta afluencia de usuarios a la discoteca cuando no estaba abierta hizo sospechar a los agentes que en noviembre montaron diversos dispositivos de vigilancia discreta. Constataron que los 'clientes' accedían y salían del bar por la puerta de detrás. Además, algunos coches paraban brevemente en este punto y el sospechoso, que residía en el mismo local, les entregaba dosis.
Los Mossos descubrieron que el propietario, de 53 años, traficaba con cocaína y lo detuvieron el pasado 3 de diciembre in fraganti cuando salía del local a vender cocaína al conductor de un vehículo. El sospechoso no tenía antecedentes con los Mossos pero si de otros cuerpos policiales.
Con la autorización del Juzgado de Guardia de Cornellà de Llobregat, los Mossos hicieron un registro en el local y encontraron cocaína en roca y en dosis preparadas para vender, así como una báscula digital y dinero en efectivo proveniente presuntamente de la venta de estupefacientes. También la Guardia Urbana de Cornellà incoaron un expediente administrativo por determinar posibles incumplimientos de la normativa de locales de pública concurrencia.
Los Mossos también han denunciado penalmente a la hija del detenido, una mujer de 20 años, por su presunta participación en este tráfico de droga. El detenido pasó a disposición judicial ante el juzgado de guardia de Cornellà de Llobregat.
