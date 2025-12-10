Desarticulada una red liderada por un endocrino e 'influencer' del 'fitness' que traficaba con medicamentos ilegales y dopantes

Usaban las redes sociales y páginas web para captar clientes de todo el mundo que les solicitaban medicamentos y sustancias dopantes ilegales que servía como terapias hormonales y mejora de la condición física. Lo hacían amparados en una supuesta prescripción médica, ya que el líder de la banda era Álex C., un médico endocrino y conocido divulgador por redes sociales de fitness y culturismo. Así actuaba esta organización criminal desarticulada por los Mossos d'Esquadra con nueve detenciones en varias localidades de la provincia de Barcelona.

En los registros, los agentes encontraron 250.000 euros en efectivo, 40.000 comprimidos, 2.500 viales de hormona de crecimiento y más de 500 pastillas para la mejora de la condición sexual. La banda, formada por ocho hombres y una mujer de entre 34 y 74 años, presuntamente distribuía medicamentos ilegales a nivel nacional e internacional. El principal sospechoso, médico endocrino, es muy influyente en redes sociales en sectores relacionados con el culturismo y el ejercicio físico, según fuentes policiales.

Médico y exculturista

La investigación comenzó en enero de 2025 tras encontrar indicios de que la organización tenía una infraestructura sólida de reparto de medicamentos falsos y otras sustancias a clientes que las compraban por redes sociales o webs especializadas.

El sargento Santiago López, jefe de la Unidad Central de Consumo de los Mossos ha remarcado que los sospechosos enviaban estos productos a través de paquetería tanto a nivel nacional como internacional y que el grupo actuaba bajo cobertura de prestar un servicio médico profesional. También ha añadido que de los 9 detenidos hay 7 relacionados con el tráfico de anabolizantes y dos con el blanqueo. En este sentido ha señalado que encontraron cartas de un juego de rol que la organización presuntamente usaron para blanquear al estar valoradas en 200.000 euros.

El principal investigado, un médico endocrinólogo exculturista, era el encargado de prescribir los medicamentos ilegales entre los que destaca el uso de hormona del crecimiento como producto estrella de la organización debido a su alto coste y beneficio económico. La hormona del crecimiento, indiciada por el tratamiento del enanismo, trastornos genéticos que afectan al desarrollo o deficiencias de la citada hormona y es empleada en el mundo del culturismo para favorecer el aumento de la fuerza y la calidad muscular, reducir la grasa y ampliar el efecto de los esteroides.

Los medicamentos provenían de 'laboratorios under', el mercado ilícito de plataformas de distribución ilegales de estas sustancias. Llegaban camuflados como productos cosméticos desde los países bálticos para su posterior acondicionamiento y distribución. Entre la sustancia intervenida se han localizado varios medicamentos falsificados bajo el nombre de medicamentos legales en España.

El líder de la organización, bajo su condición de médico colegiado, prescribía terapias hormonales principalmente a hombres, aunque los valores mostrados en las analíticas no cumplían los requisitos para la indicación médica de la testosterona.

Con total desobediencia del Código Deontológico Médico, según la policía, el principal investigado pedía la compra de medicamentos falsos a un contacto de confianza, también de la organización, ya que la prescripción no está permitida en las condiciones expresadas por los pacientes, induciendo a efectos secundarios irreversibles.

Blanqueo de capitales

La operación se hizo el pasado 26 de noviembre en Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Vilanova y al Geltrú, Canyelles, El Masnou, Castelldefels, El Prat de Llobregat, Salou y Vallirana. Siete de los nueve detenidos, la mayoría sin antecedentes, pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción número 9 de Vilanova i la Geltrú y quedaron en libertad acusados de los delitos de blanqueo de capitales, contra la salud pública, falsificación de documento público y pertenecer a organización criminal.

Los Mossos registraron domicilios de los sospechosos, locales, almacenes y sedes de empresas que la banda usaba para distribuir la mercancía. Junto a los fármacos encontraron relojes de alta gama. También dinero en efectivo de los pagos de las ventas de las sustancias anabolizantes así como documentación relacionada con la recepción y los envíos de los medicamentos. Con esta información los agentes trabajan para ampliar la investigación a otros países europeos por casos similares.

Según los Mossos, los principales investigados disponían de una estructura societaria y financiera en el extranjero que ofrecía una opacidad suficiente para eludir los controles fiscales y difuminar las ganancias obtenidas con la actividad ilegal. De esta forma, los agentes han desarticulado un sofisticado entramado de blanqueo de capitales con la intervención de más de 300.000 euros en cuentas corrientes, 250.000 euros en efectivo y más de 150.000 dólares americanos en criptoactivos, así como el bloqueo de varios bienes inmuebles y muebles que suman un valor superior al millón de euros.

Además, los agentes remarcan que la dificultad de la investigación ha estado marcada por el uso de estructuras societarias y bancarias dispersas en diferentes estados miembros de la Unión Europea, diseñadas para ocultar la trazabilidad de las ganancias ilícitas.

Según las pesquisas de los investigadores, la organización habría blanqueado los beneficios procedentes del tráfico ilegal de medicamentos mediante cuentas corrientes vinculadas a sociedades extranjeras y la compra de vehículos de alta gama e inmuebles. Estas operaciones se habrían enmascarado con la simulación de servicios médicos inexistentes o ilegales, consiguiendo generar un patrimonio oculto superior a 1,5 millones de euros.

Riesgos para la salud

Dada la gran capacidad de captación de clientes por parte del entramado, especialmente a partir de la figura del médico endocrinólogo, los investigadores solicitaron al juzgado el bloqueo de perfiles de determinadas redes sociales así como de páginas web relacionadas con el negocio ilícito. Esta medida fue concedida y ha empezado ya a tener los primeros resultados, según la policía.

En la rueda de prensa sobre esta operación policial, la doctora Núria Vilarrasa, jefa clínica del servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital de Bellvitge ha señalado los riesgos de la terapia de reemplazo de la testosterona (TRT) que se utiliza como tratamiento médico en hombres con niveles bajos de testosterona. Esta medicación puede administrarse mediante inyecciones, hielo o parches transdérmicos para mejorar la sintomatología propia que incluye fatiga, disminución de la masa muscular o bajo deseo sexual.

El tratamiento puede acarrear efectos secundarios no deseados como la alteración del colesterol, retención de líquidos, aumento de los riesgos de problemas cardiovasculares o niveles de hematocrito especialmente altos, entre otros.

La doctora Núria Vilarrasa ha alertado de "peligrosidad que comporta la compra o adquisición de medicamentos fuera de los canales legales de distribución (como farmacias o centros hospitalarios), dada la falta de controles de calidad sobre estos productos, tanto en su elaboración y fabricación como en los procesos de distribución (mantenimiento de la cadena de frío, exposición a temperaturas inadecuadas)". Recuerdan que la "ausencia de garantías puede acarrear graves riesgos para la salud de las personas, ya que los medicamentos pueden estar adulterados, contener dosis inferiores o superiores a las declaradas, encontrarse caducados o presentar impurezas, incluso con la presencia de otros principios activos medicamentosos".

Además, indica que los anabolizantes (esteroides androgénicos) provocan efectos secundarios graves a corto y largo plazo, tanto físico como psicológicos, es decir problemas de salud cardíacos (aumento de la presión arterial y del tamaño del corazón), aumento del colesterol, por lo que hay más riesgo de infarto e ictus, problemas en la función hepática, la hormona y la hormona y atrofia testicular, alopecia y psicológicos como la irritabilidad, la agresividad, los cambios de humor, síntomas depresivos y hasta el suicidio.

En el caso de las mujeres, los representantes médicos señalan que tomar esteroides androgénicos, conducen a una masculinización irreversible, de forma visible hay signos en el tono de voz, más grave, hirsutismo o aumento del pelo corporal, alopecia androgénica (como los hombres), y las alteraciones menos evidentes son la amenorrea o falta de menstruación por supresión la hipertrofia clitoriana (aumento del tamaño del clítoris hasta 2-3 veces del volumen normal).