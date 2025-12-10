Grave emergencia
Dos guardias civiles fuera de servicio evitan un suicidio en un bosque de Sallent
Los agentes vieron a una persona dentro de un coche que se había causado graves lesiones
Los Mossos salvan en Barcelona a una mujer que se quería suicidar y quedó colgando de la fachada
Dos agentes de la Guardia Civil que estaban dando un paseo por el paraje natural de Sant Pere de Serrahima, en el municipio de Sallent, sobre las diez de la mañana del pasado 29 de noviembre observaron a una persona en el interior de su vehículo que presentaba lesiones autoinflingidas.
De manera inmediata activaron el protocolo de emergencia, contactando con el 112 y prestando los primeros auxilios siguiendo las indicaciones del personal sanitario. De esta forma pudieron estabilizar a la persona que se había intentado suicidar hasta la llegada de una ambulancia del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) y de una patrulla de la Policía Local de Sallent.
Los guardias civiles actuaron al ver a una persona en situación de grave riesgo para su integridad física. Uno de los agentes está destinado en el Puesto de Berga (Barcelona), y el otro pertenece al Subsector de Tráfico de Murcia.
Los sanitarios informaron que no se temía por la vida de la víctima y la trasladaron al centro hospitalario más cercano para recibir la atención médica y psicológica necesaria.
La Guardia Civil recuerda la importancia de solicitar ayuda ante cualquier situación de crisis emocional. El teléfono 024, de atención a la conducta suicida, está disponible las 24 horas del día para ofrecer apoyo inmediato y confidencial.
