Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Peste porcinaTrumpBarçaFiscal GeneralGripeAeropuerto de Barcelona
instagramlinkedin

Sucesos

Detenido un taxista por atropellar a un peatón en Santa Coloma de Gramenet

El sospechoso tiene múltiples antecedentes policiales

La agresión de cuatro mujeres a un taxista de Santa Coloma hace un año provoca la reacción de Elite Taxi

Fila de taxis, en Barcelona.

Fila de taxis, en Barcelona. / Marc Asensio

Germán González

Germán González

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El pasado 2 de diciembre los Mossos d'Esquadra detuvieron a un taxista de 30 años en Santa Coloma de Gramenet acusado de un intento de homicidio. Los hechos ocurrieron el pasado 21 de septiembre cuando el sospechoso habría atropellado a un hombre mientras estaba con unos amigos en el paseo de la Pollancreda.

Según los testigos, el taxista pasó a gran velocidad por la zona y el grupo de amigos se lo recriminó. Por eso, bajó furioso amenazándolos para irse y volver unos minutos más tarde para atropellar a la víctima.

Como consecuencia del atropello el afectado sufrió graves lesiones por las que habría estado ingresado en el hospital durante varias semanas. Los Mossos empezaron a investigar para identificar al taxista hasta que lograron detenerlo. Tiene múltiples antecedentes policiales por otros delitos. El sospechoso pasó a disposición de los juzgados de guardia de Santa Coloma de Gramenet.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dentro de una batida de caza: 'Las multas por saltarse la prohibición de entrar son de 1.000 a 3.000 euros
  2. Joaquín Zarzoso: 'Nos pinchan las ruedas del coche y nos roban los perros, pero los cazadores somos clave para controlar el jabalí
  3. ¿Cómo te afectará la huelga de médicos? Los servicios mínimos garantizan urgencias y tratamientos vitales
  4. Huelga de médicos en España, en directo: última hora de las protestas y de los servicios mínimos en hospitales y CAP
  5. Sandra Rodríguez, profesora de Física y Química: 'No hay ninguna materia científica obligatoria en 4º de la ESO
  6. Detenido por asesinar a cuchilladas a su pareja en L'Hospitalet: 'Ella lo trajo de Colombia y él la mató
  7. Catalunya obliga a usar mascarilla en hospitales, CAP y residencias para contener la gripe
  8. La pareja de la madre del niño asesinado en Almería lo violó y golpeó hasta la muerte

Detenido el presunto maltratador por la muerte a golpes de su pareja en Valencia

Detenido el presunto maltratador por la muerte a golpes de su pareja en Valencia

El hombre que murió tras ser detenido en Torremolinos fue reducido con pistolas táser

Detenido un taxista por atropellar a un peatón en Santa Coloma de Gramenet

Detenido un taxista por atropellar a un peatón en Santa Coloma de Gramenet

Seis años de internamiento para los dos menores que asesinaron a su cuidadora en un centro de Badajoz

Seis años de internamiento para los dos menores que asesinaron a su cuidadora en un centro de Badajoz

Un tercer menor sufrió complicaciones tras ser asistido por el anestesista de la clínica de Alzira

Un tercer menor sufrió complicaciones tras ser asistido por el anestesista de la clínica de Alzira

Los testigos del caso Helena Jubany ratifican que Santi Laiglesia también vivía en el edificio del crimen

Los testigos del caso Helena Jubany ratifican que Santi Laiglesia también vivía en el edificio del crimen

Los Mossos devuelven a un músico tres arcos de violonchelo valorados en más de 13.000 euros

Los Mossos devuelven a un músico tres arcos de violonchelo valorados en más de 13.000 euros

Desarticulada una red liderada por un endocrino e 'influencer' del 'fitness' que traficaba con medicamentos ilegales y dopantes

Desarticulada una red liderada por un endocrino e 'influencer' del 'fitness' que traficaba con medicamentos ilegales y dopantes