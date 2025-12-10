Detenido un taxista por atropellar a un peatón en Santa Coloma de Gramenet

El pasado 2 de diciembre los Mossos d'Esquadra detuvieron a un taxista de 30 años en Santa Coloma de Gramenet acusado de un intento de homicidio. Los hechos ocurrieron el pasado 21 de septiembre cuando el sospechoso habría atropellado a un hombre mientras estaba con unos amigos en el paseo de la Pollancreda.

Según los testigos, el taxista pasó a gran velocidad por la zona y el grupo de amigos se lo recriminó. Por eso, bajó furioso amenazándolos para irse y volver unos minutos más tarde para atropellar a la víctima.

Como consecuencia del atropello el afectado sufrió graves lesiones por las que habría estado ingresado en el hospital durante varias semanas. Los Mossos empezaron a investigar para identificar al taxista hasta que lograron detenerlo. Tiene múltiples antecedentes policiales por otros delitos. El sospechoso pasó a disposición de los juzgados de guardia de Santa Coloma de Gramenet.