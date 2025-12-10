Cae una banda de narcos serbios con plantaciones de marihuana en Sant Cugat del Vallès

A partir de informaciones anónimas sobre un grupo de personas que se dedicaban al cultivo de marihuana en la localidad de Sant Cugat del Valles de Barcelona, la Policía Nacional ha detenido a seis miembros de una banda de narcotraficantes de origen serbio. Los dos principales cabecillas han ingresado en prisión. Los agentes han requisado 1.539 plantas de marihuana con un peso total de 235 kilogramos, más de 7.000 euros en efectivo y varios dispositivos de telefonía móvil.

La Policía pudo detectar a los sospechosos a partir de vigilancias y seguimientos. Los cabecillas contaban con una red de colaboradores que les cuidaban las plantaciones. A finales de noviembre el juzgado ordenó la entrada y registro de los locales en las que estaban las plantaciones así como la detención de los acusados.

En estos locales se detuvo a tres personas, se aprehendieron un total de 1.534 plantas (repartidas en dos estancias) en avanzado estado de floración, con un peso aproximado de 235 kilogramos), 98 gramos de cogollos preparados, 3.894 gramos de marihuana picada, se intervinieron más de 7.000 euros en efectivo, tres dispositivos móviles y una carta de identidad falsa de Eslovenia. Al finalizar el registro técnicos de Endesa restablecieron el consumo de fluido de energía que se encontraba enganchado de manera ilegal a la red eléctrica con un grave riesgo de incendio.

Los otros tres sospechosos se detuvieron en Sant Pere de Ribes, Riells i Viabrea y Palau-Solità i Plegamans. Este último intentó huir del lugar en un coche con matrícula de Suiza al detectar la presencia policial y puso en peligro la seguridad vial durante su fuga, antes de ser detenido. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.