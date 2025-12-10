Apuñala a tres personas en una zona de restaurantes de Torrevieja (Alicante)

Una mujer neerlandesa de unos 50 años intentó robar en un bar armada con dos cuchillos. Después, salió del local y apuñaló en la vía pública a un trabajador del servicio de Correos, causándole lesiones en un antebrazo.

Posteriormente, entró en otro restaurante y apuñaló a dos personas más, causando a una de las víctimas lesiones en el pecho.

Los hechos se produjeron sobre las 20.20 horas de este martes en una zona de restaurantes de la urbanización de Rocío del Mar, en Torrevieja (Alicante), según han señalado a este periódico fuentes municipales.

Dos patrullas de la Policía Local de Orihuela arrestaron a la presunta autora de la agresión en colaboración con la Policía Local de Torrevieja. Aunque la zona se encuentra en el término municipal de Torrevieja , es limítrofe entre ambos municipios.

Tras ser informada de sus derechos y de los motivos de la detención, los agentes entregaron a la arrestada a la Guardia Civil de Torrevieja, que se hizo cargo de su custodia y de la continuación de las diligencias policiales.