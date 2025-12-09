El permiso de conducir en 24 horas sin examen teórico ni práctico: la nueva ciberestafa que piratea a la DGT

"No tienes que estudiar, ni presentarte, nosotros te registramos en la DGT en 24 horas y te aprobamos de forma completa". Este es el anuncio de una nueva ciberestafa detectada por la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya en una cuenta de Instagram que tienta con el reclamo más goloso para un "nini" los jóvenes llamados así, ya que ni estudian ni trabajan: Poder conducir sin haber pasado ningún examen.

La nueva ciberestafa utiliza de manera ilegítima la imagen de la Dirección General de Tráfico (DGT) para garantizar, por un precio, que pueden tramitar el permiso de conducir en menos de 24 horas sin realizar ningún examen teórico ni práctico. A través de un número de contacto de WhatsApp, los ciberdelincuentes afirman falsamente que tienen acceso interno a servidores de la DGT y que pueden generar el aprobado para que aparezca en la web oficial del organismo.

El precio de este supuesto trámite es de 700 euros, pero primero solicitan un pago inicial de 175 euros que se realiza por bizum o transferencia. Una vez lo reciben, los estafadores simplemente se quedan el dinero y no realizan ninguna gestión, según Agencia de Ciberseguridad de Catalunya.

Además, los delincuentes solicitan datos personales como el DNI, el nombre completo, una fotografía, la nacionalidad, la fecha de nacimiento, la dirección y el código postal. La Agencia de Ciberseguridad de Catalunya alerta de que esta información puede ser utilizada para cometer otros fraudes o para suplantar la identidad de la víctima.

Para dar más credibilidad al engaño, los estafadores incluso envían una captura de pantalla de una conversación con un supuesto cliente satisfecho que confirma que su usuario aparece como aprobado en la web de la DGT. En realidad, se trata de una conversación manipulada para generar una falsa sensación de confianza y engañar a las víctimas, remarcan desde la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya.

Por eso, este organismo de ciberseguridad recuerda que la DGT "no tramita permisos de conducir por vías alternativas ni solicita pagos ni datos personales a través de canales no oficiales". Además, instan a los usuarios a que no faciliten ninguna información personal ni hagan pagos a desconocidos a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería. "Si tienes alguna duda sobre la tramitación de los permisos de conducir, ponte en contacto directamente con la Dirección General de Tráfico", señalan.