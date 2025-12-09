Por 700 euros
El permiso de conducir en 24 horas sin examen teórico ni práctico: la nueva ciberestafa que piratea a la DGT
Los criminales reclaman 700 euros por este trámite, aunque instan a una paga y señal de 175 euros
Vuelve el 'timo de la multa': suplantan a la DGT para robarte datos personales y bancarios
"No tienes que estudiar, ni presentarte, nosotros te registramos en la DGT en 24 horas y te aprobamos de forma completa". Este es el anuncio de una nueva ciberestafa detectada por la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya en una cuenta de Instagram que tienta con el reclamo más goloso para un "nini" los jóvenes llamados así, ya que ni estudian ni trabajan: Poder conducir sin haber pasado ningún examen.
La nueva ciberestafa utiliza de manera ilegítima la imagen de la Dirección General de Tráfico (DGT) para garantizar, por un precio, que pueden tramitar el permiso de conducir en menos de 24 horas sin realizar ningún examen teórico ni práctico. A través de un número de contacto de WhatsApp, los ciberdelincuentes afirman falsamente que tienen acceso interno a servidores de la DGT y que pueden generar el aprobado para que aparezca en la web oficial del organismo.
El precio de este supuesto trámite es de 700 euros, pero primero solicitan un pago inicial de 175 euros que se realiza por bizum o transferencia. Una vez lo reciben, los estafadores simplemente se quedan el dinero y no realizan ninguna gestión, según Agencia de Ciberseguridad de Catalunya.
Además, los delincuentes solicitan datos personales como el DNI, el nombre completo, una fotografía, la nacionalidad, la fecha de nacimiento, la dirección y el código postal. La Agencia de Ciberseguridad de Catalunya alerta de que esta información puede ser utilizada para cometer otros fraudes o para suplantar la identidad de la víctima.
Para dar más credibilidad al engaño, los estafadores incluso envían una captura de pantalla de una conversación con un supuesto cliente satisfecho que confirma que su usuario aparece como aprobado en la web de la DGT. En realidad, se trata de una conversación manipulada para generar una falsa sensación de confianza y engañar a las víctimas, remarcan desde la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya.
Por eso, este organismo de ciberseguridad recuerda que la DGT "no tramita permisos de conducir por vías alternativas ni solicita pagos ni datos personales a través de canales no oficiales". Además, instan a los usuarios a que no faciliten ninguna información personal ni hagan pagos a desconocidos a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería. "Si tienes alguna duda sobre la tramitación de los permisos de conducir, ponte en contacto directamente con la Dirección General de Tráfico", señalan.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dentro de una batida de caza: 'Las multas por saltarse la prohibición de entrar son de 1.000 a 3.000 euros
- Joaquín Zarzoso: 'Nos pinchan las ruedas del coche y nos roban los perros, pero los cazadores somos clave para controlar el jabalí
- ¿Cómo te afectará la huelga de médicos? Los servicios mínimos garantizan urgencias y tratamientos vitales
- Catalunya prepara cambios en la ESO: los alumnos de 4º podrán elegir entre Matemáticas académicas o prácticas
- La vida en la calle 2 de Zona Franca, el mayor campamento de sintecho de Barcelona: 'Pensaba que estaría dos meses como mucho
- El superordenador de Barcelona desarrolla unos 'pulmones virtuales' para estudiar el impacto de la contaminación en nuestra respiración
- El 80% de los alimentos en las máquinas expendedoras de hospitales y residencias serán saludables
- Radiografía de la caza en Catalunya: 60.000 licencias, 80.000 jabalís abatidos y un sector 'poco comprendido