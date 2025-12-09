Tras las cuatro víctimas en Tenerife
Muere el joven rescatado del mar en estado crítico en Lanzarote
El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote ha informado este martes de la muerte del italiano de 27 años recuperado en estado crítico en Los Charcones, en el municipio de Yaiza
Redacción
La tragedia en el mar de Canarias sigue sumando víctimas. Los fallecidos desde el pasado domingo por incidentes en la costa del Archipiélago suman ya cinco muertes. La última ha sido la del joven italiano de 27 años recuperado de una parada cardiorrespiratoria ayer lunes, 8 de diciembre, en Los Charcones, en Playa Blanca (Yaiza), en el sur de Lanzarote, y trasladado en estado crítico en ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa.
El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote ha informado este martes del fallecimiento del varón.
También este lunes en Los Charcones, otro hombre presentaba hipotermia y erosiones de carácter moderado, por lo que fue evacuado en una ambulancia de soporte vital básico del SUC al Molina Orosa.
Cuatro fallecidos en Los Gigantes, en Tenerife
Por otro lado, el domingo los cuerpos de tres turistas sin vida fueron recuperados en el mar de Los Gigantes, en Santiago del Teide. Al día siguiente, una mujer rescatada en estado crítico, murió.
Los servicios de emergencias continúan buscando a más personas en Los Gigantes.
Prealerta por olas de hasta cuatro metros
La Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias mantiene la prealerta por fenómenos costeros y olas de hasta cuatro metros en el litoral norte de Gran Canaria y las costas del norte y del oeste de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote.
