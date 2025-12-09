Catalunya pone el foco en los motoristas: 44 fallecidos en lo que va de año

En lo que va de año, 44 motoristas han muerto en las carreteras catalanas, 342 han resultado heridos graves y 2.292 han sufrido heridas leves. Uno de cada tres fallecidos en accidentes de tráfico es conductor de motos. Aunque la mortalidad se ha reducido un 4,3% respecto al mismo periodo de 2024 y un 8,9% respecto a 2019, las cifras siguen preocupando y por ello la Conselleria de Interior pone el foco en este colectivo para intentar reducir estos niveles de siniestralidad.

Una nueva campaña, presentada este martes, apela a la "protección, prevención y la prudencia" tanto de los motoristas como del resto de conductores. "Para evitar accidentes, anticípate", "huye de culpabilizar a los motoristas", ya que su seguridad en la carretera es una "responsabilidad compartida", son algunos de los lemas de esta campaña que reivindica una "convivencia respetuosa" y una "conducción preventiva".

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha subrayado que para el Govern la siniestralidad de los motoristas es una "prioridad". Así, ha anunciado que el Govern estudia extender la señalización en la calzada de varias curvas peligrosas, como se ha hecho en los últimos meses en una prueba piloto en la N-260, en la Collada de Toses, y en la B-124, entre Sant Llorenç Savall y Calders, siguiendo una exitosa experiencia austriaca.

Imagen de las obras para mejorar el trazado en la N-240 / Trànsit

Este sistema lleva funcionando en Austria desde 2015 y de ahí se ha exportado con éxito a otros países de Europa, que han reducido la siniestralidad mortal de motoristas en sus carreteras de montaña. La idea surgió tras comprobar que los motoristas no hacían caso de las señales verticales en las curvas y por eso decidieron instalar este sistema en la propia calzada.

El sistema, ya en marcha en dos tramos de la N-260 y la B-124, consiste básicamente en pegar o pintar unas marcas en el centro de la carretera, en las curvas peligrosas para los motoristas.Para reducir el riesgo de deslizamiento, estos evitan pasar por encima de esas marcas y se sitúan más a la derecha del carril, alejándose del centro de la calzada para evitar choques frontales, pero también evitando salirse de la vía por el lado contrario.

Parlon también ha explicado que este año más de 6.000 motoristas han participado en sesiones de formación y que los Mossos han reforzado sus dispositivos de control con motos sin logotipar.

Los motoristas son el segundo tipo de usuario que registra más mortalidad en la red viaria interurbana de Catalunya, solo por detrás de los conductores y ocupantes de turismos, pese a ser un colectivo menos numeroso en el volumen de circulación.

Desde 2019, el porcentaje de siniestros en los que el motorista ha caído sin la intervención de ningún otro vehículo oscila entre el 45% y el 33%. Por ese motivo, la campaña incentiva a los motoristas a anticiparse a los accidentes mediante tres consejos clave: la protección -para dotarse de un buen equipo-, la prevención -en la que es básica la actitud del conductor- y la prudencia -para orientar hacia una conducción segura-.

En los anuncios que forman parte de la campaña se reproducen escenas cotidianas en que un familiar ve como su hija o pareja se prepara para irse en moto: con el casco en la mano le dice que no le espere de regreso, porque en su trayecto en moto hará un adelantamiento o cogerá una curva a demasiada velocidad y sufrirá un accidente en el que morirá.