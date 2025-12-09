Detenido por asesinar a cuchilladas a su pareja en L'Hospitalet: "Ella lo trajo y él la mató"

Los Mossos d'Esquadra han detenido este martes sobre las seis y media de la mañana a un vecino de L'Hospitalet de Llobregat por presuntamente haber asesinado a su pareja en el domicilio que compartían en el número 45 de la calle de Santa Eulàlia de esta localidad. Los dos son de nacionalidad colombiana.

Por causas que todavía se investigan, el sospechoso, de 46 años, y la víctima, de 36 años, se pelearon y él presuntamente la atacó con una arma blanca provocándole lesiones en el abdomen. Los vecinos escucharon el enfrentamiento y alertaron a la policía. Hasta el lugar del crimen se han desplazado varias patrullas policiales y ambulancias del Sistema d’Emergències Mèdiques.

Al llegar a la vivienda localizaron el cuerpo de la mujer con graves heridas pero todavía tenía pulso, según algunos familiares. Pese a que intentaron reanimarla durante media hora, no pudieron salvarle la vida y murió en el mismo domicilio.

Agentes de la policía científica y de la División de Investigación Criminal de Mossos estuvieron registrando la vivienda durante toda la mañana mientras familiares y amigos de la víctima esperaban en la calle. Todos ellos manifestaban mucho dolor por lo sucedido.

La mujer se llamaba Sayuri y llevaba dos años residiendo en España. Tenía tres hijos, uno de ellos mayor de edad, de otra relación que viven en Colombia. Su presunto asesino, Leonardo, llegó a L'Hospitalet en marzo de este año y la pareja residía en esta vivienda de la calle de Santa Eulàlia junto a una tía y una prima de ella.

Ya eran pareja cuando estaban en Colombia pero ella decidió venir a trabajar a España para dar un futuro a sus hijos, según han explicado fuentes de la familia. Hace unos meses vino Leonardo para estar con la mujer. "Ella lo trajo y él la mató", han relatado algunos de los familiares.

Una mujer ha sido asesinada por su pareja en un piso de la calle Santa Eulalia de l’Hospitalet, este martes. / Ferran Nadeu

Los familiares han remarcado que no habían notado que hubiera tensión, agresiones o amenazas en la pareja. Tampoco constan denuncias previas por violencia género, según el juzgado de violencia contra la mujer de L'Hospitalet de Llobregat que investiga el crimen.

La causa está secreta. A primera hora de la mañana una comitiva judicial, encabezada por el juez, se ha desplazado hasta el domicilio en el que se produjeron los hechos para realizar el levantamiento de cadáver. Los Mossos han buscado varios indicios en este domicilio para conocer las causas de la pelea mortal y también han interrogado a familiares y vecinos del inmueble. Hay otros apartamentos en el mismo edificio en los que residen ciudadanos colombianos que conocían a la pareja.

Tras conocerse el crimen, la consellera de Interior, Núria Parlon, ha lamentado este asesinato: "Condenamos de forma rotunda la violencia de género y especialmente aquella más desgarradora, que es la que se cobra la vida de las mujeres".

Parlon también ha remarcado que "debemos focalizar muchos esfuerzos para combatir esta lacra", aunque admitió que "queda mucho trabajo por hacer. También ha lamentado los "datos negros" existentes por agresiones contra las mujeres y la violencia de género. También la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha apuntado a que se están recabando datos sobre ese posible asesinato.

Los Mossos dejan la escena del crimen este martes. Una mujer ha sido asesinada por su pareja en un piso de la calle Santa Eulalia de l’Hospitalet. / Ferran Nadeu

Nueve feminicidios

El Departament d’Igualtat i Feminisme ha condenado también este nuevo crimen machista en L'Hospitalet de Llobregat y han querido trasladar su "duelo y apoyo" a los familiares y amigos de la víctima. Afirman que es el noveno caso de feminicidio este año en Catalunya. Seis de ellos son mujeres que han muerto a manos de su pareja o expareja.

También se han registrado este año otras tres muertes de mujeres por violencia machista en el ámbito familiar. Desde que se empezaron a recoger datos oficiales en 2012, ha habido 157 feminicidios en Catalunya, en concreto 147 mujeres y 10 niños o jóvenes. Este año siete hijos o hijas han quedado huérfanos por la violencia machista y un centenar en la última década, según el Departament.

Qué medidas tomar

Expertos en atención a la violencia machista explican a EL PERIÓDICO consejo en esta guía rápida sobre qué hacer ante un caso de presunta agresión. Si es grave, hay que acudir cuanto antes a un centro sanitario, donde se activa un procedimiento multidisciplinar que acompaña y atiende a la víctima.