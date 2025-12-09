Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido tras circular cuatro kilómetros con un repartidor de Glovo sobre el capó por la A-7

La Guardia Civil ha detenido al conductor de un vehículo que circuló durante cuatro kilómetros con un repartidor de Glovo sobre el capó por la autovía A-7, en el término municipal de Algeciras (Cádiz).

Según la Guardia Civil, los hechos ocurrieron el pasado 29 de noviembre, cuando en una rotonda próxima a un centro comercial del casco urbano se produjo una discusión entre el conductor de una furgoneta y el repartidor, que circulaba en un ciclomotor con una mochila térmica de la empresa.

Tras ser arrollado por la furgoneta, el repartidor se pudo agarrar a los limpiaparabrisas, quedando sobre el capó del vehículo mientras este recorría unos cuatro kilómetros de la autovía sin detenerse.

El conductor del turismo circulaba realizando maniobras bruscas con la intención de arrojarlo a la vía, poniendo así en grave peligro tanto al motorista como al resto de usuarios.

Los agentes del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Algeciras interceptaron el vehículo y detuvieron al conductor por dos supuestos delitos contra la seguridad vial, por conducir un vehículo a motor con temeridad manifiesta y poniendo en peligro la vida de los demás usuarios, y otro por carecer de permiso de conducir por la pérdida total de puntos asignados legalmente.

