Cada vez más chicas caen en bandas latinas: "Mensajeras, espías y abusos sexuales como rito de iniciación"

Trinitarios y DDP son las dos bandas de origen latino con mayor presencia en España. La pasada semana, la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra detuvieron a 15 de esos pandilleros en Barcelona y Tarragona. Un reciente informe de la Policía Nacional sobre los Trinitarios, al que ha tenido acceso el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, alerta de la expansión de esa banda y refleja sus nuevas formas de "actividad delictiva".

Una de las más llamativas hace referencia al papel de las mujeres. El análisis de la Brigada de Información resalta "el carácter machista" de la organización, pero añade que el papel de las mujeres en la banda "ha ido adquiriendo mayor importancia en los últimos tiempos".

Intento de asesinato

En los Trinitarios, los líderes son hombres y las mujeres "se mantienen a un lado, aunque formen parte de la banda". La banda nació en República Dominicana pero actualmente "muchos de sus integrantes son nacidos ya en España, pudiendo encontrar multitud de nacionalidades entre sus miembros", según el análisis policial.

Respecto a las chicas, ellas tienen un perfil "discreto" y asumen que el poder lo ostentan los varones. El informe policial fue entregado el pasado mes de noviembre al juzgado número 38 de Madrid, que investiga el intento de asesinato de un joven en Madrid. Hubo cinco detenidos (tres mayores de edad, un menor y también una chica de 16 años). Los mayores han quedado en libertad, entre ellos el defendido por la abogada Beatriz Uriarte, después de que la víctima no acertara a identificarlos en las ruedas de reconocimiento.

El informe policial explica que las chicas suelen llegar a la banda "en calidad de novias o amigas de alguno de sus miembros" para pasar luego a formar parte de la organización. El análisis policial indica que algunas menores de edad "son obligadas a mantener relaciones sexuales con sus miembros como rito de iniciación" para entrar en los Trinitarios.

Las hacen adictas

En ocasiones, además, los jefes masculinos de la banda, recoge el texto, "convierten en adictas a alguna droga" a algunas de esas jóvenes. Luego, las obligan a tener relaciones sexuales a cambio de darles esas sustancias estupefacientes. Esos episodios de abusos y agresiones sexuales tienen lugar, según la Policía, en pisos ocupados ilegalmente, otra de las últimas actividades de las bandas latinas.

El propio informe policial admite que se "intuye" la existencia de una elevada "cifra negra" de abusos no denunciados por parte de las jóvenes por el temor a sufrir represalias.

Las mujeres y jóvenes son, además, "subestimadas" por los líderes trinitarios, pero la Policia considera que ya son "activos importantes para la organización". Entre otras cosas, porque suelen "pasar desapercibidas" para los policías que patrullan los barrios más sensibles.

Atractivo físico

Por eso, los trinitarios utilizan mujeres "como receptoras y transportadoras de armas, drogas, mensajeras...". En otras ocasiones, los hombres de la banda se aprovechan "de la imagen inofensiva (algunas son casi niñas) y el atractivo físico para no levantar sospechas" entre policías o miembros de bandas rivales. Así, ya se han dado casos de mujeres trinitarias infiltradas como espías en organizaciones rivales como los DDP o utilizadas como cebo para cazar a un pandillero rival.

Así ocurrió con el joven Alejandro Pérez, de 18 años y vinculado a los DDP. En abril de 2022, una chica (nunca se supo si existía realmente) concertó una cita con él por redes sociales. El Pérez, como le llamaban, acudió ilusionado y con dos preservativos en el bolsillo de su pantalón. Cuando llegó al lugar convenido en un parque de Madrid, aparecieron media docena de trinitarios para matarlo.