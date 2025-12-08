Sustos en la montaña
Pánico en el Pedraforca y caída en Berga: doble rescate de los Bomberos en el Berguedà
Operación retorno Puente de Diciembre 2025, en directo: última hora del tráfico, retenciones y estado de las carreteras en Catalunya y resto de España
La llegada de varios frentes dejará lluvias fuertes y persistentes en media España a partir del martes
Xavi Moraleda
Dos rescates en el medio natural del Berguedà en un solo fin de semana. Este ha sido el balance de los Bomberos de la Generalitat de este sábado y domingo del puente de diciembre.
La primera de las actuaciones se llevó a cabo en Saldes. Presa del pánico, una joven avisó al cuerpo de emergencias al quedarse bloqueada mientras bajaba del Pedraforca con dos amigas más. Ante el hecho de que empezaba a oscurecer y ninguna de ellas se veía con fuerzas para bajar por una tartera, un psicólogo del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) tuvo que atenderlas por teléfono hasta que se encontraron con una pareja de excursionistas que las acompañó hasta el lugar donde las esperaban los Bomberos.
Los hechos tuvieron lugar este sábado día 6, alrededor de las 7 de la tarde. El cuerpo de seguridad se activó con cuatro dotaciones, tres de ellas del GRAE, y cuando localizaron a las tres chicas y a la pareja que las había orientado, las llevaron hasta el aparcamiento donde tenían el coche. Ninguno de ellos resultó herido.
El otro servicio se realizó en Berga, el domingo 7, alrededor de las 12 del mediodía. Un escalador sufrió una caída cerca del paraje de la Font Negra y, como consecuencia, sufrió una lesión en la pierna. El hombre iba acompañado de algunos compañeros, que le ayudaron a bajar de la vía, pero no se veían capaces de moverlo hasta la carretera, donde podría recogerlo una ambulancia. Por ello, los Bomberos optaron por rescatarlo en helicóptero, mediante su sistema de grúa. El herido fue finalmente trasladado al hospital de la capital del Berguedà.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dentro de una batida de caza: 'Las multas por saltarse la prohibición de entrar son de 1.000 a 3.000 euros
- Joaquín Zarzoso: 'Nos pinchan las ruedas del coche y nos roban los perros, pero los cazadores somos clave para controlar el jabalí
- Catalunya prepara cambios en la ESO: los alumnos de 4º podrán elegir entre Matemáticas académicas o prácticas
- La vida en la calle 2 de Zona Franca, el mayor campamento de sintecho de Barcelona: 'Pensaba que estaría dos meses como mucho
- El 80% de los alimentos en las máquinas expendedoras de hospitales y residencias serán saludables
- Radiografía de la caza en Catalunya: 60.000 licencias, 80.000 jabalís abatidos y un sector 'poco comprendido
- Los cazadores alertan de una 'superpoblación' de corzo en el centro de Catalunya
- Las 'cosas raras' que el entorno de las niñas muertas en Jaén ve en el caso: de los 'mensajes bien escritos' a 'un árbol muy alto