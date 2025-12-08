Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Murcia tiembla con un terremoto de 2,6 con epicentro en el municipio de Algezares

El seísmo ha sido superficial y el 112 ha recibido 61 llamadas desde distintos puntos en el entorno de la capital, como El Palmar

Mapa del terremoto.

Mapa del terremoto. / IGN

Judit López Picazo

Un terremoto de 2,6 grados en la escala Richter ha sacudido Murcia esta tarde, sobre las 18.45 horas, con epicentro en el municipio de Algezares. Según informa el Instituto Geográfico Nacional, el seísmo ha sido superficial, a una profundidad de 0 kilómetros.

El 112 informó de que, por el momento, no se han registrado daños materiales ni humanos, aunque ya ha recibido 61 llamadas desde distintos puntos en el entorno de la capital, como El Palmar.

Por su parte, los servicios de emergencias ya comparten recomendaciones en redes sociales. Algunos de los consejos más relevantes son asegurar los objetos que puedan causar daños y tener a mano elementos como botellas agua, linternas y un botiquín de emergencias.

Desde las seis menos cuarto de la tarde, los murcianos colman los grupos de WhatsApp y sus cuentas de redes sociales con mensajes sobre el evento. "Qué miedo, me he movido con el sillón y todo", comenta una de nuestras lectoras.

Residentes de poblaciones como Patiño, Aljucer, Santo Ángel, Los Garres, San José, Torreagüera y Los Ramos han asegurado sentir el temblor.

