Susto en una empresa
Los Mossos neutralizan una granada en la taquilla de un trabajador despedido en Montornès
Responsables de la empresa descubrieron el artefacto que no tenía carga explosiva
Los mossos han desactivado en 12 años más de 8.200 explosivos de antiguas guerras
Lo más habitual es que en la taquilla del trabajo acumules objetos que poco o nada tienen que ver con tu actividad laboral, aunque alguno puede crear altas dosis de alarma. Es lo que pasó en una empresa de Montornès del Vallès el jueves de la semana pasada cuando los responsables hallaron una granada de mano en la taquilla de un empleado que había sido despedido.
Ante el riesgo, por ser descubierta entre los enseres de un exempleado y desconociendo si la granada podría explotar desde la empresa se decidió avisar a la policía local del municipio. A su vez estos agentes alertaron al grupo TEDAX de los Mossos que acudieron a comprobar la taquilla del extrabajador.
Allí vieron que el artefacto carecía de carga explosiva y por eso pudieron retirarlo con total seguridad. Los Mossos remarcan que no se investiga al extrabajador, ya que, tras hablar con él, descubrieron que la granada no tenía capacidad alguna para explotar y su presencia en la taquilla no tenía nada que ver con su actividad laboral. Eso sí, generó un susto a sus antiguos jefes.
