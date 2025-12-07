Galicia
Sábado trágico en Santiago: una mujer pierde la vida tras caerle encima una nevera
La Policía Nacional investiga los hechos para esclarecer lo sucedido
Anxo Bentrón
La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de un trágico accidente doméstico ocurrido en la tarde de este sábado en Santiago, donde una mujer falleció después de que una nevera se desplomara sobre ella en su vivienda de la rúa Ramón Cabanillas.
Según ha informado el 112 Galicia, el aviso llegó a la central de emergencias pocos minutos antes de las 19.00 horas. Fue un familiar quien, alarmado, contactó con el servicio autonómico para solicitar asistencia médica urgente para su hermana, que permanecía con una pierna atrapada bajo el electrodoméstico y sin responder a estímulos.
De inmediato, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias comunicó la situación a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que desplazó al lugar una unidad médica. A su llegada, los profesionales sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de la mujer.
Ante la gravedad del suceso, se solicitó la presencia de agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Santiago con el objetivo de conocer las circunstancias del trágico suceso, así como las causas exactas de la muerte.
- Catalunya prepara cambios en la ESO: los alumnos de 4º podrán elegir entre Matemáticas académicas o prácticas
- La vida en la calle 2 de Zona Franca, el mayor campamento de sintecho de Barcelona: 'Pensaba que estaría dos meses como mucho
- Las 'cosas raras' que el entorno de las niñas muertas en Jaén ve en el caso: de los 'mensajes bien escritos' a 'un árbol muy alto
- ¿Dónde y cuándo nevará en Catalunya? Cuidado en estas zonas
- Vivir en Can 70, la primera cooperativa sénior en Barcelona: 'No quiero ir a una residencia ni que me cuide mi hija
- El 80% de los alimentos en las máquinas expendedoras de hospitales y residencias serán saludables
- Radiografía de la caza en Catalunya: 60.000 licencias, 80.000 jabalís abatidos y un sector 'poco comprendido
- Ocho personas sin hogar malviven en un párking del Baix Guinardó: 'Hay quien piensa que con dos mantas ya hacemos