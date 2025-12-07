Dos incendios consecutivos destapan dos cultivos con 2.000 plantas de marihuana en Barcelona

Con tan solo un día de diferencia, dos incendios causados por una sobrecarga en la línea eléctrica a raíz de una conexión fraudulenta a la red en dos inmuebles diferentes en el distrito de Sant Martí de Barcelona han permitido a la policía descubrir sendas plantaciones de marihuana. En total se han requisado unas 2.000 plantas y se ha detenido a tres personas, de entre 25 y 49 años, como responsables de estas plantaciones.

Según los Mossos d'Esquadra, los dos cultivos incendiados no guardan relación entre ellos. Los dos inmuebles estaban alquilados y no ocupados, lo que dificultó la investigación. De los tres detenidos, sólo hay uno con antecedentes por delitos de tráfico de drogas.

Los técnicos de Endesa que colaboraron en la operación policial para subsanar la conexión irregular a la red cifran el total de la energía defraudada de las dos plantaciones en 452.936 kWh, el equivalente al consumo anual de 130 viviendas.

El primer incendio tuvo lugar el 30 de noviembre sobre las 10:30 horas en un local de la calle Zamora de Barcelona. Al lugar se dirigieron patrullas de Mossos d'Esquadra y Guardia Urbana y dotaciones de bomberos, que sofocaron el incendio. En su interior, los agentes localizaron 1.200 plantas de marihuana en diferentes fases de floración así como herramientas para hacer crecer este cultivo y evitar que el olor alertase a los vecinos, además de 60 pantallas de iluminación, aires acondicionados y ventiladores.

Los policías detuvieron al responsable de la plantación, que carecía de antecedentes. La droga intervenida tendría un valor de 127.000 euros en el mercado negro.

Al día siguiente de este descubrimiento los agentes hicieron otro casi idéntico. Sobre las 22.00 horas del 1 de diciembre, agentes de la Guardia Urbana de Barcelona fueron activados por otro incendio en una vivienda de la calle Auger, en el mismo distrito. También acudieron agentes de seguridad ciudadana de los Mossos d'Esquadra de Sant Martí que detuvieron a dos personas cuando intentaban abandonar el domicilio con un vehículo. En el interior del inmueble la policía encontró 700 plantas y herramientas para cultivar la marihuana.

Según remarcan los Mossos, los detenidos de ambas plantaciones no tenían vinculación aparente. Uno de los sospechosos pasó a disposición del juzgado de guardia de Barcelona el pasado 3 de diciembre acusado de tráfico de drogas y fraude de fluido eléctrico. Los otros dos arrestados siguen investigados por los mismos delitos.

Además de requisar la marihuana intervenida en los dos inmuebles, la policía mantiene abierta una investigación para determinar si detrás de estas plantaciones hay crimen organizado relacionado con el narcotráfico.

Un 10% de kilos de marihuana en Barcelona

Los Mossos también señalan que la instalación de aparatos de gran potencia eléctrica que están funcionando las 24 horas del día generan el riesgo de sobrecargar la red y provocar un incendio. Además, indican que estos cultivos de marihuana necesitan grandes cantidades de agua durante la fase de crecimiento y floración. En este sentido, pueden existir fugas de agua que deriven en humedades en los inmuebles adyacentes y, por tanto, pueda comportar daños estructurales a medio y largo plazo.

Asimismo, las plantaciones pueden provocan un fuerte olor que puede afectar al bienestar de los vecinos, ya que suele provocar alteraciones a la hora de dormir, dolores de cabeza, mal humor, vómitos y otros problemas de salud análogos.

Del total de kilos de marihuana intervenidos en Catalunya el año pasado, 6.976, el 10,35% fue requisado en la ciudad de Barcelona (unos 722). De las 542.100 plantas incautadas en toda Catalunya 10.738 se detectaron en Barcelona, lo que supone casi un 2%.

Sobre los grupos organizados dedicados al tráfico de la marihuana, los Mossos alertan que existe una cierta parte de población autóctona "que no está vinculada al mundo delincuencial del tráfico de drogas, pero que empieza a traficar marihuana", por lo que no únicamente se encuentran con delincuentes de otros países con antecedentes. Además, señalan que estas organizaciones consiguen que profesionales legales (como electricistas, alquiler de pisos, empresas de transporte etc.) trabajen para ellos.