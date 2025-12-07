Detenido el presunto autor del robo de una bicicleta de más de 15.000 euros de un piloto de MotoGP durante el Gran Premio de Cheste

La Guardia Civil ha detenido en Madrid a un hombre de 44 años que supuestamente había sustraído la bicicleta de un piloto de Moto GP durante el Gran Premio de Motociclismo en el Circuito Ricardo-Tormo de Cheste. Además, también había cometido otros hurtos, incluso el de un vehículo a motor de un concesionario.

La bicicleta sustraída se trataba de un vehículo muy exclusivo, del cual solo existen dos en el mundo y que tiene una valoración de entre 15.000 y 20.000 euros. Los agentes analizaron el lugar donde tuvieron lugar los hechos.

Durante la investigación se comprobaron las imágenes de seguridad no solo del circuito, sino también de instalaciones cercanas. Entre ellas las cámaras de vigilancia de una gasolinera cercana al circuito donde una persona entró con la bicicleta mientras se hacía pasar por personal de una de las escuderías de competición.

Los agentes encontraron a la persona que podría haber cometido el robo, un hombre con domicilio en Madrid. Sobre él pesaban varios antecedentes por delitos contra el patrimonio. Además, se encontraba de permiso penitenciario.

Este mismo hombre estaba siendo investigado por la comisión de varios delitos de hurto y por haber sustraído un vehículo a motor de un concesionario de coches. Para su detención, los guardias civiles pudieron comprobar a través de cámaras y de testigos que portaba la bicicleta extrayéndola de la zona de motor-home el día que desapareció.

Finalmente ha sido localizado esta semana en un barrio de Madrid. La investigación ha sido llevada a cabo por guardias civiles del Equipo de Policía Judicial de Riba-roja (Valencia) en coordinación con el Puesto Principal de Majadahonda (Madrid). Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Requena nº 2 (Valencia).