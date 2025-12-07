Arranca el plan de seguridad de Navidad de Mossos con alerta por el incremento de ciberestafas a personas mayores

Ante el incremento de las compras por el periodo navideño los Mossos d'Esquadra han decidido aumentar la prevención y control de las ciberestafas, principalmente en los colectivos más vulnerables, como las personas mayores. En los últimos años, las estafas virtuales han mantenido una tendencia creciente.

En 2023 se registraron 79.415 estafas virtuales, de las que 9.088 afectaban a personas mayores de 65 años (11,4% del total). En 2024, la cifra ascendió a 80.913 casos, con 10.127 víctimas de la tercera edad (12,5%). Este 2025, concretamente hasta el pasado 30 de noviembre, ya se han contabilizado 73.489 estafas, de las que 9.902 han afectado a personas mayores de 65 años (13,5%).

Específicamente en el periodo de Navidad del año pasado, entre el 1 de diciembre de 2024 y el 7 de enero de 2025, recibieron 5.519 denuncias por estafas virtuales con 844 víctimas que superan los 65 años, un 15,3% del total. Por eso, los Mossos, dentro del marco del Plan de Navidad que han puesto en marcha esta semana, impulsarán una campaña específica en redes sociales para prevenir las estafas virtuales.

De esta forma, los agentes alertan los diversos riesgos que se pueden presentar en la esfera digital, como las ofertas engañosas, las webs fraudulentas de compras online, las pasarelas de pago no seguras o los mensajes falsos relacionados con envíos de paquetería. Para facilitar la detección de estas situaciones, la campaña consiste en piezas audiovisuales que representan conversaciones cotidianas entre abuelos y nietos, y que explican cómo los más jóvenes pueden ayudar de forma didáctica cómo confirmar la veracidad de una oferta, comprobar que un pago es seguro o identificar mensajes o correos fraudulentos.

Los Mossos recomiendan extremar las precauciones fijándose en el lenguaje, inmediatez y enlaces que se envían a los dispositivos electrónicos, así como desconfiar de cualquier comunicación que solicite datos sensibles o personales mediante llamadas, SMS, correos electrónicos o aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram. Igualmente, se aconseja no seguir instrucciones de personas que llaman pidiendo acceder a determinadas webs y, ante cualquier duda, es mejor contactar de forma directa con la empresa o entidad bancaria que supuestamente realiza la gestión.

Además, cuando se hagan compras en línea, los agentes instan a informarse sobre el, consultando reseñas, comprobando su actividad en la plataforma o revisando las imágenes del producto para detectar posibles fraudes. Las escasas o sospechosas interacciones del vendedor en las redes sociales pueden ser una señal de alerta, así como la presencia de errores de ortografía en anuncios o sitios web, según Mossos. Los agentes instan a no realizar transacciones fuera de las plataformas oficiales y utilizar siempre sus sistemas de pago seguros, verificar que la página web sea realmente la del proveedor y desconfiar de ofertas que parezcan demasiado buenas para ser reales.

Más presencia policial

El Plan de Navidad de Mossos comenzó este sábado y acabará el 11 de enero coincidiendo con el inicio de las rebajas, ya que, implica una afluencia masiva de personas en los principales ejes y zonas comerciales. En este sentido, se cuenta con participación de la Brigada Móvil (BRIMO) y del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO), que están presentes en las zonas con más aglomeraciones para prevenir posibles incidencias.

El objetivo del plan es prevenir para reducir los delitos en estas zonas masificadas en época navideña. Por eso habrán más patrullas de agentes uniformados y de paisano a pie, especialmente en las franjas horarias con mayor afluencia de ciudadanos. La policía busca incrementar la percepción de seguridad entre la ciudadanía. También se reforzarán los controles de la red de transporte público.

Más control de comercios

La policía también tendrá contacto directo con los comerciantes para dar consejos preventivos de seguridad. Los Mossos harán más seguimiento de empresas de transporte de paquetería para evitar delitos en distribución, almacenamiento y comercio de mercancías. También habrán más patrullas en las franjas horarias en las que los comercios cierran sus puertas durante las fiestas, en grandes ejes comerciales y en zonas turísticas y lúdicas, por el aumento de la actividad y afluencia de personas.

Los agentes quieren incidir en la prevención de hurtos y robos con violencia y por eso también estarán presentes en ferias, mercados, zonas comerciales, polígonos, áreas de servicio y espacio de ocio nocturno. Para ello contarán con la colaboración de policías locales y seguridad privada.

Al estar la amenaza terrorista en nivel 4 sobre 5 la policía también patrullará en zonas concurridas y en otros puntos de interés como centros de culto, edificios diplomáticos, zonas deportivas o eventos culturales y espectáculos.