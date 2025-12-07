Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Incendio en Tarragona

Arde una veintena de vehículos en el incendio de una nave en La Canonja

El fuego, ya controlado, ha ocasionado que la nave colapsara pero no ha afectado a las naves colindantes

El incendio en una nave de La Canonja, controlado por los Bombers

El incendio en una nave de La Canonja, controlado por los Bombers / Bombers

EFE

EFE

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una veintena de vehículos ha ardido en el incendio que se ha declarado este domingo en una nave del municipio tarraconense de La Canonja, siniestro en el que no se han registrado heridos.

Fuentes de los Bombers de la Generalitat han informado a EFE de que han salido alertados a las siete de la mañana de este incendio, que ha afectado a una nave ubicada en el kilómetro 1.155,5 de la carretera Nacional-340.

Al lugar se han desplazado once dotaciones de los bomberos, que han controlado ya el incendio. El fuego ha ocasionado que la nave colapsara pero no ha afectado a las colindantes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Catalunya prepara cambios en la ESO: los alumnos de 4º podrán elegir entre Matemáticas académicas o prácticas
  2. La vida en la calle 2 de Zona Franca, el mayor campamento de sintecho de Barcelona: 'Pensaba que estaría dos meses como mucho
  3. Las 'cosas raras' que el entorno de las niñas muertas en Jaén ve en el caso: de los 'mensajes bien escritos' a 'un árbol muy alto
  4. ¿Dónde y cuándo nevará en Catalunya? Cuidado en estas zonas
  5. Vivir en Can 70, la primera cooperativa sénior en Barcelona: 'No quiero ir a una residencia ni que me cuide mi hija
  6. El 80% de los alimentos en las máquinas expendedoras de hospitales y residencias serán saludables
  7. Radiografía de la caza en Catalunya: 60.000 licencias, 80.000 jabalís abatidos y un sector 'poco comprendido
  8. Ocho personas sin hogar malviven en un párking del Baix Guinardó: 'Hay quien piensa que con dos mantas ya hacemos

Arde una veintena de vehículos en el incendio de una nave en La Canonja

Arde una veintena de vehículos en el incendio de una nave en La Canonja

Detenido el presunto autor del robo de una bicicleta de más de 15.000 euros de un piloto de MotoGP durante el Gran Premio de Cheste

Detenido el presunto autor del robo de una bicicleta de más de 15.000 euros de un piloto de MotoGP durante el Gran Premio de Cheste

Sábado trágico en Santiago: una mujer pierde la vida tras caerle encima una nevera

Sábado trágico en Santiago: una mujer pierde la vida tras caerle encima una nevera

Detenido un hombre de 35 años por la muerte de una joven en Sevilla: se investiga como violencia machista

Detenido un hombre de 35 años por la muerte de una joven en Sevilla: se investiga como violencia machista

Dos incendios consecutivos destapan dos cultivos con 2.000 plantas de marihuana en Barcelona

Dos incendios consecutivos destapan dos cultivos con 2.000 plantas de marihuana en Barcelona

Prisión provisional para la madre del menor de 4 años que apareció muerto en Almería y para su pareja

Encarcelado un vecino de Cornellà por una agresión sexual a la hija de 10 años de su pareja

Encarcelado un vecino de Cornellà por una agresión sexual a la hija de 10 años de su pareja

Una mujer fallece y dos niños de 3 años resultan heridos graves tras tirarse desde un décimo piso en Madrid

Una mujer fallece y dos niños de 3 años resultan heridos graves tras tirarse desde un décimo piso en Madrid