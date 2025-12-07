Arde una veintena de vehículos en el incendio de una nave en La Canonja

Una veintena de vehículos ha ardido en el incendio que se ha declarado este domingo en una nave del municipio tarraconense de La Canonja, siniestro en el que no se han registrado heridos.

Fuentes de los Bombers de la Generalitat han informado a EFE de que han salido alertados a las siete de la mañana de este incendio, que ha afectado a una nave ubicada en el kilómetro 1.155,5 de la carretera Nacional-340.

Al lugar se han desplazado once dotaciones de los bomberos, que han controlado ya el incendio. El fuego ha ocasionado que la nave colapsara pero no ha afectado a las colindantes.