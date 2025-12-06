Encarcelado un vecino de Cornellà por una agresión sexual a la hija de 10 años de su pareja

Un hombre de 32 años ha sido detenido este domingo por una presunta agresión sexual a una menor de diez años, hija de su pareja, según ha avanzado Anna Punsí. La policía investiga también una violación a la hermana pequeña de la víctima, de cuatro años.

El detenido, vecino de Cornellà de Llobregat, ha sido encarcelado en Brians 1. Fue la madre de las menores la que ha descubierto en el teléfono móvil de su pareja dos vídeos del agresor con su hija, ambos de 2025, donde se aprecian tocamientos y una violación a la menor.

Aunque inicialmente parecía que las dos agresiones eran a la menor de 10 años, la madre ha identificado a su hija de cuatro años en el segundo vídeo. "El hombre encarcelado acababa de ser padre hace 15 días junto a la madre de las niñas", ha explicado la periodista.