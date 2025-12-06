Denuncian un "olor insoportable" por la presencia de aguas fecales en el patio interior de unos pisos ocupados en Girona

Los vecinos que viven en el edificio contiguo al bloque de pisos ocupados de los números 13-15 de la ronda Ferran Puig de Girona se han vuelto a quejar de las molestias ocasionadas. Ahora, son las aguas fecales que salen por una canalización y van a parar al patio interior y provocan un “hedor insoportable”. Los residentes en los inmuebles limítrofes dicen que “literalmente” de la tubería salen excrementos humanos, orín o papeles de váter usados.

Aseguran que les da “igual que sean okupas”, sino que el tema es que “la gente se comporte”. Todo esto porque hace más de un año que los okupas los tienen “martirizados” y lo catalogan como una “situación pesada”. “Si se comportaran no habría ningún problema”, pero lamentan que en verano fue la “música a todo volumen”, hace poco también tuvieron problemas con un compresor de gasoil que derivó en dos personas intoxicadas. “El aparato continúa allí y nadie lo ha retirado”, critican. Ahora, se ha añadido el problema con las aguas fecales y los malos olores que producen desde hace “más de un mes”.

Todo esto porque el edificio ocupado tiene “atascadas las canalizaciones de las aguas fecales”, seguramente por el deterioro progresivo que ha sufrido el inmueble. En un principio, conectaron las canalizaciones al edificio de al lado, lo que provocó que las aguas fecales fueran a parar a los locales situados en los bajos del inmueble. Esto se “arregló desconectando las canalizaciones”, que hace un tiempo se han dejado en el patio interior.

Las aguas fecales, en el patio interior. / DdG

Por su parte, fuentes municipales aseguran que este viernes se han hecho inspecciones por parte de técnicos de urbanismo y salubridad. Por un lado, la inspección de urbanismo concluye que “a nivel estructural no hay argumentos para justificar vaciarlo” y que con unos diez metros más de manguera “se arregla la insalubridad”. También que han encontrado el interior de los pisos “muy limpios”. Los técnicos de urbanismo, además, no creen que sea un tema “de insalubridad tan claro”, pero todavía hay que esperar la valoración de los técnicos de salubridad.

Piden “responsabilidades”

Los vecinos han puesto diferentes denuncias que han entrado en el Ayuntamiento de Girona. Piden que se hagan “las oportunas inspecciones técnicas” para poder “comprobar las obras e instalaciones ejecutadas sin licencia”. En caso de que sean “ilegales” reclaman su “retirada inmediata” y que se apliquen “las medidas necesarias para evitar la repetición de estos hechos”.

También quieren que se revisen las “conexiones irregulares a la red de agua” y que la solución “no sea volver a conectar la canalización de las aguas pluviales” al edificio de al lado, porque eso provocaría que las aguas volvieran a ir a parar al negocio de los bajos. Finalmente, piden que “se depuren las responsabilidades legales y administrativas que se puedan derivar”.

Ocupado desde 2024

El edificio de los números 13-15 de la ronda de Ferran Puig fue ocupado a finales de julio del año pasado por varias familias, algunas de ellas con menores. Los Mossos d'Esquadra han desalojado en varias ocasiones algunos pisos; nunca han desalojado todas las viviendas, pero una vez los cuerpos de seguridad se han marchado, los ocupantes han vuelto a entrar.

Una de las actuaciones en el bloque de pisos de la ronda Ferran Puig. / Aniol Resclosa

Las viviendas quedaron vacías después de que la revisión del Plan General que se hizo en 2002 detallara que el edificio debía ir al suelo, con la finalidad de que hubiera espacios de respiro alrededor de diferentes puntos del lado de la vía del tren. Antes había familias que residían en los pisos y dos comercios en los bajos (una tienda de electrodomésticos y un restaurante chino).

Con el tiempo, se ha ido deteriorando y su destino final es la demolición. Esto ya ocurrió en 2016 con un edificio que se derribó en el cruce entre las calles Tomàs Mieres y Santa Eugènia. Todo apunta, además, a que otro edificio de Tomàs M Mieres que hasta hace poco estaba ocupado (y tapiado para evitar que volvieran a entrar), empezará a derribarse la próxima semana. En cuanto al de la ronda Ferran Puig, de momento, no hay fecha.