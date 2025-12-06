Conflicto a bordo de un avión: una pelea acaba con la agresión a un tripulante en un vuelo a Tenerife

Nuevo incidente en un vuelo que viajaba a Tenerife. En este caso, según informan los controladores aéreos en su cuenta oficial de la red social X, se trata de un avión de Jet2 que procedía de Edimburgo con destino Tenerife Sur.

Cuando ya estaba llegando al aeródromo tinerfeño, la tripulación solicitó asistencia médica y presencia policial debido a una pelea que se originó en el interior del avión y por la que se habría agredido a un tripulante de cabina.

Para facilitar su aterrizaje, los controladores le recortaron con prioridad la aproximación al máximo, a la vez que coordinaron con el aeropuerto la asistencia en tierra.

Los controladores envían todo su apoyo a tripulaciones y pasajeros que tienen que soportar este tipo de situaciones en sus vuelos.