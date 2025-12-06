Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aviones

Conflicto a bordo de un avión: una pelea acaba con la agresión a un tripulante en un vuelo a Tenerife

La tripulación solicitó presencia policial en el aeropuerto

Vuela más barato con el método de la 'ciudad oculta': cómo hacerlo y qué riesgos hay

Captura del Flightradar24 del vuelo a Tenerife.

Captura del Flightradar24 del vuelo a Tenerife. / @controladores

Redacción

Nuevo incidente en un vuelo que viajaba a Tenerife. En este caso, según informan los controladores aéreos en su cuenta oficial de la red social X, se trata de un avión de Jet2 que procedía de Edimburgo con destino Tenerife Sur.

Cuando ya estaba llegando al aeródromo tinerfeño, la tripulación solicitó asistencia médica y presencia policial debido a una pelea que se originó en el interior del avión y por la que se habría agredido a un tripulante de cabina.

Para facilitar su aterrizaje, los controladores le recortaron con prioridad la aproximación al máximo, a la vez que coordinaron con el aeropuerto la asistencia en tierra.

Los controladores envían todo su apoyo a tripulaciones y pasajeros que tienen que soportar este tipo de situaciones en sus vuelos.

TEMAS

