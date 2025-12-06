Aviones
Conflicto a bordo de un avión: una pelea acaba con la agresión a un tripulante en un vuelo a Tenerife
La tripulación solicitó presencia policial en el aeropuerto
Vuela más barato con el método de la 'ciudad oculta': cómo hacerlo y qué riesgos hay
Redacción
Nuevo incidente en un vuelo que viajaba a Tenerife. En este caso, según informan los controladores aéreos en su cuenta oficial de la red social X, se trata de un avión de Jet2 que procedía de Edimburgo con destino Tenerife Sur.
Cuando ya estaba llegando al aeródromo tinerfeño, la tripulación solicitó asistencia médica y presencia policial debido a una pelea que se originó en el interior del avión y por la que se habría agredido a un tripulante de cabina.
Para facilitar su aterrizaje, los controladores le recortaron con prioridad la aproximación al máximo, a la vez que coordinaron con el aeropuerto la asistencia en tierra.
Los controladores envían todo su apoyo a tripulaciones y pasajeros que tienen que soportar este tipo de situaciones en sus vuelos.
- Catalunya prepara cambios en la ESO: los alumnos de 4º podrán elegir entre Matemáticas académicas o prácticas
- Las 'cosas raras' que el entorno de las niñas muertas en Jaén ve en el caso: de los 'mensajes bien escritos' a 'un árbol muy alto
- La vida en la calle 2 de Zona Franca, el mayor campamento de sintecho de Barcelona: 'Pensaba que estaría dos meses como mucho
- Uno de cada tres catalanes debe esperar más de cinco días para lograr cita en un CAP
- Vivir en Can 70, la primera cooperativa sénior en Barcelona: 'No quiero ir a una residencia ni que me cuide mi hija
- ¿Dónde y cuándo nevará en Catalunya? Cuidado en estas zonas
- España se sitúa entre los países con el profesorado de Infantil mejor cualificado, el 99% con título universitario
- Hallados 50 jabalís muertos dentro de la zona cero del brote de peste porcina en Collserola